«فهود زعبيل» و«الهلال» يُحلقان عالياً في «طائرة ند الشبا»



دبي (الاتحاد)



فاز «الهلال» الفوز على «السماوي» 3–1، و«فهود زعبيل» على «التداوي 2» بالنتيجة ذاتها، في المجموعة الثانية من بطولة الكرة الطائرة في الصالة الرئيسية بمجمع ند الشبا، ضمن «النسخة 12» من «دورة ند الشبا الرياضية»، التي تقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وبتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، تحت شعار «قدرات لا حدود لها».

في المباراة الأولى بين «الهلال» مع «السماوي»، شهد الشوط الأول ندية كبيرة بين الفريقين، حيث تبادلا النقاط بشكل متقارب، حتى انتهى الشوط لمصلحة الهلال 26-24، وفي الشوط الثاني فرض «الهلال» سيطرته على مجريات اللعب ليحسم الشوط 25-20، ورغم نجاح «السماوي» في استعادة توازنه في الشوط الثالث، عندما تقدم 27–25، فإن «الهلال» عاد ليحسم المباراة لمصلحته في الشوط الرابع 25-16، منهياً آمال «السماوي» في العودة، وتُوج دوسان بيتكوفيك «الهلال» بجائزة أفضل لاعب في المباراة، بعد تسجيله 22 نقطة حاسمة.

وفي المباراة الثانية، خطف «فهود زعبيل» فوزاً صعباً على «التداوي 2» 3-1، في مباراة اتسمت بتقارب المستوى والندية، تبادل الفريقان الهجمات المرسلة بشكل متوازن بواقع 51 هجمة لكل منهما، وكاد «التداوي 2» يظفر بالشوط الأول، إلا أن «فهود زعبيل» نجح في فرض هيمنته في اللحظات الحاسمة، ليحسم الشوط 29-27، ورد «التداوي 2» بقوة في الشوط الثاني، عندما رفع وتيرة هجماته، لينتزع الفوز 27-25، لكن «فهود زعبيل» سرعان ما استعاد تماسكه في الشوط الثالث ليتفوق 25-20، قبل أن ينهي المواجهة لمصلحته في الشوط الرابع 25-21، ونال ميكيتا كانافالو «فهود زعبيل» جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وتجمع بطولة الكرة الطائرة نخبة من لاعبي أشهر الأندية الدولية، مما يعطي المنافسات طابع البطولات العالمية بفضل المستوى الرفيع والأداء المتميز للفرق، حيث يضم «فهود زعبيل» لاعبي شاختيور سوليجورسك، بطل بيلاروسيا، بينما يتألف «الهلال» من لاعبي جروتازولينا الإيطالي، ويعتمد «العميد» على لاعبي بادوفا الإيطالي، في حين يضم «التداوي 1» لاعبي دينامو الروسي، و«التداوي 2» لاعبي نوفا الروسي.

أما «زعبيل» فيعتمد على لاعبي تولوز الفرنسي، فيما يضم «السماوي» لاعبي بني ياس، ويتألف «إتش إف إتش» من لاعبي شباب الأهلي.

على صعيد آخر تمكّن مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف من خطف فوز ثمين على بلدية دبي 30-22، ضمن اليوم الخامس من بطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة التي تقام تصفياتها في نادي دبي لأصحاب الهمم، وبهذا الفوز تصدر فريق مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط، ويحتل البلدية المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

وجاء فريق هيئة تنمية المجتمع في المركز الثالث ضمن المجموعة برصيد 6 نقاط، بعد فوزه على الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي 20-0، ليبقى الأخير في ذيل الترتيب برصيد 3 نقاط.

وفي منافسات المجموعة الأولى فاز شرطة دبي على هيئة الطرق والمواصلات بدبي بنتيجة 2 -14 ليحافظ على صدارة المجموعة برصيد 8 نقاط، وجاء في المركز الثاني شرطة الشارقة برصيد 7 نقاط بعد فوزه على محاكم دبي 31-15، وحلّ فريق هيئة الطرق في المركز الثالث وله 6 نقاط، يليه محاكم دبي بـ5 نقاط، بينما تذيّل دائرة المالية ترتيب المجموعة وله 4 نقاط.