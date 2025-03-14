السبت 15 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الملاكمة» ينظم ثالثة بطولاته في رمضان بالفجيرة

«الملاكمة» ينظم ثالثة بطولاته في رمضان بالفجيرة
14 مارس 2025 15:00

 
دبي (وام)

أخبار ذات صلة
«التداوي 1» يقبض على «العميد» في «طائرة ند الشبا»
الوصل والبطائح.. الطريق إلى «مربع ذهب» السلة


ينظم اتحاد الملاكمة، ثالثة بطولاته المحلية، خلال شهر رمضان المبارك، بإقامة بطولة الفجيرة، ضمن دورة سمو الشيخ محمد بن حمد الرمضانية للفنون القتالية، والمقررة يومي 21 و22 مارس الجاري في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة.
ويخصص الاتحاد هذه البطولة لفئتي الناشئين والواعدين، بهدف اكتشاف المواهب وتطوير مهارات الجيل الجديد من الملاكمين.
وكان الاتحاد نظم بطولتين سابقتين، خلال شهر رمضان، الأولى تم تنظيمها ضمن مهرجان زايد الرياضي في أبوظبي، وشملت فئتي العموم والشباب، والثانية جرت ضمن مهرجان العين الرياضي، واستهدفت فئة الشباب.
وقال محمد مصبح الشبلي، المدير الفني لاتحاد الملاكمة، إن اليوم الأول من البطولة سيخصص لفئة الناشئين من عمر 14 إلى 15 عاماً، ويتضمن المنافسات في 9 أوزان مختلفة، بينما يخصص اليوم الثاني لفئة الواعدين من عمر 12 إلى 13 عاماً، ويتضمن المنافسات في 3 أوزان.
وأكد أن الهدف من إقامة هذه البطولة هو بناء قاعدة قوية من الملاكمين الواعدين الذين يمكنهم دعم صفوف المنتخبات الوطنية، وتمثيل الدولة في المحافل الدولية.

 

الإمارات
الملاكمة
اتحاد الملاكمة
الفجيرة
آخر الأخبار
"أرادَ " تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة والبالغة قيمته 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
اقتصاد
"أرادَ" تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة بقيمة 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
28 فبراير 2025
«التداوي 1» يقبض على «العميد» في «طائرة ند الشبا»
الرياضة
«التداوي 1» يقبض على «العميد» في «طائرة ند الشبا»
اليوم 15:00
انطلاق مهمة إعادة رائدي الفضاء العالقين في محطة الفضاء الدولية
الأخبار العالمية
انطلاق مهمة إعادة رائدي الفضاء العالقين في محطة الفضاء الدولية
اليوم 14:55
صاروخ «الموهوبة» يدمر أحلام شفيونتيك في إنديان ويلز
الرياضة
صاروخ «الموهوبة» يدمر أحلام شفيونتيك في إنديان ويلز
اليوم 14:34
ذياب بن محمد بن زايد: أطفال الإمارات أملنا واستثمارنا الأهم لمواصلة مسيرة التنمية والتقدم
علوم الدار
ذياب بن محمد بن زايد: أطفال الإمارات أملنا واستثمارنا الأهم لمواصلة مسيرة التنمية والتقدم
اليوم 14:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©