«الملاكمة» ينظم ثالثة بطولاته في رمضان بالفجيرة



دبي (وام)



ينظم اتحاد الملاكمة، ثالثة بطولاته المحلية، خلال شهر رمضان المبارك، بإقامة بطولة الفجيرة، ضمن دورة سمو الشيخ محمد بن حمد الرمضانية للفنون القتالية، والمقررة يومي 21 و22 مارس الجاري في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة.

ويخصص الاتحاد هذه البطولة لفئتي الناشئين والواعدين، بهدف اكتشاف المواهب وتطوير مهارات الجيل الجديد من الملاكمين.

وكان الاتحاد نظم بطولتين سابقتين، خلال شهر رمضان، الأولى تم تنظيمها ضمن مهرجان زايد الرياضي في أبوظبي، وشملت فئتي العموم والشباب، والثانية جرت ضمن مهرجان العين الرياضي، واستهدفت فئة الشباب.

وقال محمد مصبح الشبلي، المدير الفني لاتحاد الملاكمة، إن اليوم الأول من البطولة سيخصص لفئة الناشئين من عمر 14 إلى 15 عاماً، ويتضمن المنافسات في 9 أوزان مختلفة، بينما يخصص اليوم الثاني لفئة الواعدين من عمر 12 إلى 13 عاماً، ويتضمن المنافسات في 3 أوزان.

وأكد أن الهدف من إقامة هذه البطولة هو بناء قاعدة قوية من الملاكمين الواعدين الذين يمكنهم دعم صفوف المنتخبات الوطنية، وتمثيل الدولة في المحافل الدولية.