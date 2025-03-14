«لقاء الذكريات» بين «أساطير العين» في «تحدي حفيت»

العين (الاتحاد)



اعتمدت اللجنة العليا المنظمة لتحدي حفيت الرياضي، برئاسة سالم بن حضيرم الكتبي، إضافة بطولة الشطرنج إلى قائمة المنافسات، ليصل إجمالي الرياضات المدرجة في النسخة الحالية إلى 21 رياضة مختلفة، في خطوة تهدف إلى تعزيز التنوع الرياضي، وإتاحة الفرصة لمختلف شرائح المجتمع للمشاركة في التظاهرة الرياضية الكبرى، ومن المقرر أن تنطلق المنافسات مساء غد، في الصالة الرياضية الملحقة باستاد طحنون بن محمد بالقطارة، وسط مشاركة واسعة من اللاعبين المحترفين والهواة.

وتهدف البطولة إلى استقطاب عشاق الشطرنج من مختلف الفئات العمرية والمستويات الفنية، مع التركيز على دعم المواهب الشابة، ومنحهم الفرصة للتنافس في أجواء تنافسية حماسية، ومن المقرر أن تقام المباريات وفق نظامي الشطرنج الكلاسيكي والشطرنج السريع، وسط تنظيم دقيق يراعي أعلى المعايير الاحترافية.

من جانبه، أكد سالم بن حضيرم الكتبي، أن إدراج الشطرنج في «تحدي حفيت» يأتي ضمن استراتيجية البطولة الرامية إلى تنويع الأنشطة الرياضية وتعزيز المشاركة المجتمعية، موضحاً: «تحدي حفيت لم يعُد مجرد فعالية رياضية، بل كرنفالاً رياضياً متكاملاً يعزّز التفاعل بين فئات المجتمع، ويدعم تبني أنماط حياة صحية، وتُعد رياضة الشطرنج إضافة نوعية، نظراً لما تحمله من أبعاد فكرية واستراتيجية، تعزّز مهارات التفكير والتحليل لدى المشاركين وتمثل محطة جديدة في مسيرة تحدي حفيت الرياضي، الذي يواصل تقديم نموذج رياضي متكامل يجمع بين المنافسات البدنية والذهنية، ليعزّز مكانته كواحد من أبرز الفعاليات الرياضية المجتمعية في المنطقة».

ويستضيف استاد طحنون بن محمد بالقطارة، يوم الأحد، نهائي بطولة المؤسسات، المؤهل إلى نهائي كأس سوبر تحدي حفيت الرياضي، ويجمع اللقاء المرتقب بين فريقي العين «أ» والعين «ب»، حيث يقود الأول علي سلطان وفارس جمعة، فيما يضم الثاني كوكبة من أساطير النادي، من بينهم هلال سعيد، حميد فاخر، وليد سالم، عمر غريب، شهاب أحمد، فوزي فايز، خالد عبدالرحمن، سالم عبدالله، محمد عبدالرحمن «عجب»، وعبدالله مال الله.

وتأهل فريق العين «ب» إلى النهائي، بعد تغلبه على بلدية العين بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، في حين تفوق العين «أ» على أغذية بهدف، ليحجز مقعده في النهائي، ويلتقي الفائز منهما ببطل بطولة الأحياء السكنية يوم الاثنين المقبل على الملعب نفسه.

أسفرت منافسات ربع نهائي بطولة الأحياء السكنية عن تأهل «المرخانية» إلى نصف النهائي، بعد فوزه على «الظاهر» 3-0، فيما تغلب نعمة على زاخر بهدف، وتمكّن الفقع من حجز مقعده في الدور نصف النهائي بعد تغلبه على شعبة الوطاه 2-0، بينما أكمل المريال عقد الفرق المتأهلة بفوز كبير على المعترض 4-2.

واصل فريق الصاروج تألقه في بطولة تحدي حفيت الرياضي للكريكيت، حيث توج باللقب، بعد فوزه الساحق على حي الجاهلي 94-48 في النهائي.

وشهدت مواجهات نصف النهائي إثارة كبيرة، إذ تجاوز الصاروج نظيره مزيد بفارق نقطة واحدة 42-41، فيما تأهل الجاهلي إلى النهائي بعد فوزه على المويجعي 25-24.

من ناحية أخرى، تأهل نادي العين لأصحاب الهمم إلى نهائي بطولة كرة القدم، حيث يواجه نادي أبوظبي لأصحاب الهمم يوم الاثنين المقبل على ملعب نادي العين لأصحاب الهمم.

وجاء تأهل العين بعد فوزه الكبير على مركز أبوظبي للرعاية والتأهيل 5-0، بينما انتزع نادي أبوظبي لأصحاب الهمم بطاقة التأهل على حساب مركز العين للرعاية 4-2، في نصف النهائي.