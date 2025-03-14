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الرياضة

الوصل يهزم الوحدة في ماراثونية السلة بفارق نقطة

الوصل يهزم الوحدة في ماراثونية السلة بفارق نقطة
14 مارس 2025 16:00

 
علي معالي (أبوظبي)
في مباراة ماراثونية ونادرة في ملاعبنا، استغرقت ساعتين ونصف الساعة، فاز فريق الوصل على الوحدة 112 مقابل 111، بعد 7 أرباع مثيرة وقوية، وعقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة خلال أول 4 أرباع بنتيجة التعادل 85-85، وتعادل الفريقان في الوقت الإضافي الأول 11-11، ثم في الوقت الإضافي الثاني 9-9، وفي الوقت الإضافي الثالث تفوق فريق الوصل 7-6، ليتأهل بذلك الوصل لملاقاة البطائح يومي 16 و20 مارس الجاري على صالتي الوصل والبطائح ذهابا الأحد المقبل على صالة نادي أوصل في زعبيل، وإذا نجح البطائح في تحقيق الفوز فسوف يتأهل مباشرة للمربع الذهبي، على اعتبار أن البطائح سبق له الفوز ذهابا وإيابا على الوصل في الدور التمهيدي الأول، ولكن إذا نجح الوصل في الفوز يوم الأحد، فسوف تكون هناك مباراة إياب في البطائح تحدد لها يوم 20 مارس الجاري، والفائز منهما سيتأهل للمربع الذهبي والانضمام إلى أندية الشارقة وشباب الأهلي والنصر لخوض مرحلة جديدة من المنافسات من أجل التتويج بلقب الدوري.
جاءت مباراة الوصل والوحدة التي جرت على صالة نادي بني ياس، وأدارها طاقم دولي مكون من محيي الدين خطاب وسالم الزعابي وعلي البناي، وراقبها الدولي محمود رشاد، قوية للغاية، ورغم الوقت الطويل للمباراة لكنها وبحسب تصريحات الحكم الدولي محيي الدين خطاب جاءت مثالية في التزام اللاعبين طوال أرباع المباراة الـ 7، وكان تركيز اللاعبين منصباً على الأداء داخل الملعب فقط، وهو ما جعل اللقاء يتسم بالندية ورغبة كل فريق في إنهاء المباراة لصالحه.
وكانت هذه المباراة الثالثة والفاصلة بين الفريقين بعد فوز الوصل في الذهاب والوحدة في الإياب، وهي المباراة الوحيدة في الموسم الحالي التي يصل عدد أشواطها إلى 7 أرباع، وهذا الوقت الطويل من اللعب.

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