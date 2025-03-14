12 فريقاً في بطولة شركاء رابطة المحترفين



أبوظبي (الاتحاد)

تقام النسخة الثالثة من بطولة شركاء رابطة المحترفين، السبت، في المارية أكتيف بأبوظبي، وسط مشاركة واسعة من شركاء ورعاة رابطة المحترفين، وممثلي وسائل الإعلام.

ومن المقرر أن يشارك في نسخة البطولة لهذا العام كل من أدنوك وشركة قصر الإمارات ماندارين أورينتال، مجموعة «إم. بي. إم. إي»، الاتحاد للقطارات، سالم الشعيبي للمجوهرات، شركة الرصاصي للعطور، شركة ماكدونالدز الإمارات، شركة آفاتريد، النابودة للسيارات، فنادق ريكسوس، وفريقا رابطة المحترفين.

وتدعم البطولة التي تنظمها رابطة المحترفين، أواصر التعاون المثمر مع شركاء النجاح والداعمين لمسابقاتها، من أجل دعم الأنشطة الرياضية والمجتمعية عبر الفعاليات الهادفة في أجواء إيجابية بناءة، في إطار الجهود المشتركة مع الشركاء الاستراتيجيين، لتعزيز الروابط المجتمعية وزيادة الوعي بقيمة وأهمية الرياضة، ودورها في بناء مجتمع متوازن وصحي، وفي إطار الحرص مع الشركاء الاستراتيجيين، على تحقيق المزيد من التميز والتطور لقطاع كرة القدم.