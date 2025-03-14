الأمير ويليام يفضل ميسي على رونالدو



أنور إبراهيم (القاهرة)



أظهر الأمير ويليام، نجل ملك إنجلترا، العاشق لكرة القدم «معرفة جيدة» بنجومها الكبار، وذلك خلال مشاركته في برنامج «اللعبة الجميلة»، الذي تنتجه صحيفة «ذا صن»، ورداً على سؤال بشأن أفضل احتفال للاعب كرة قدم بعد تسجيل هدف، قال: أعتقد أن الأفضل في هذا المجال النجم البرتغالي «الأسطورة» كريستيانو رونالدو.

وسأله مقدم البرنامج عما إذا كان حاول تقليد احتفال رونالدو الشهير «SIU» في حديقة منزله، قال: «حسناً فعلت ذلك فعلاً، ولكن الأمر كان ينتهي دائماً بالفشل والتعرض للإصابة».

وتطرق الأمير ويليام إلى الحديث عن رؤيته بالنسبة لصناعة لاعب كرة القدم المثالي، وتحدث عن مواصفات النجم كما يراها، مع ضرب أمثلة بنجومه المفضلين مثل رونالدو البرازيلي، وديفيد بيكهام، وزين الدين زيدان وغيرهم، وطبعاً قبل هؤلاء «الأسطورتان» ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

وكان واضحاً من حديث الأمير ويليام عن كرة القدم ونجومها، أن لديه معلومات غزيرة في هذا الشأن، بل أظهر أيضاً أنه يتمتع بروح الدعابة.

وعندما طُلب منه المقارنة بين زيدان وبيكهام في تنفيذ الضربات الثابتة وركلات الجزاء، اختار مواطنه الإنجليزي، ولكنه قال: «إنه أمر مؤلم، في إشارة إلى أنه وجد صعوبة في ترجيح كفة أحدهما على الآخر.

ولكن الأمير ويليام لم يجد صعوبة في تفضيل «الظاهرة» رونالدو نازاريو على بيكهام، ولكنه واجه صعوبة عندما طُلب منه الاختيار بين ميسي ورونالدو، ولكنه قرر في نهاية المطاف اختيار ميسي، وقال: «لا بد أن أختار ميسي، في إشارة واضحة أيضاً إلى كونه يعتبر (البرغوث) أفضل لاعب في العالم».