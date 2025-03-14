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الرياضة

حكم مباراة أتلتيكو وريال مدريد يحسم قصة «الهدف الملغى»!

حكم مباراة أتلتيكو وريال مدريد يحسم قصة «الهدف الملغى»!
14 مارس 2025 21:35

 
أنور إبراهيم (القاهرة)

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أكد الحكم البولندي سيمون مارشينياك الذي أدار مباراة أتلتيكو مدريد أمام ريال مدريد، في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، أنه من أبلغ حكام تقنية الفيديو، وليس العكس، بأن المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز لمس الكرة مرتين، قبل أن يسجل هدفه خلال ضربات الترجيح، بعد أن انتهت مباراتا الذهاب والإياب بالتعادل، بعد أن فاز الريال على ملعبه 2-1 ، وفاز أتلتيكو على ملعبه 1-صفر.
وأضاف مارشينياك أنه لم يحتسب الهدف، بعد أن صدّق حكام الفيديو على قراره.
وهكذا قطع مارشينياك الشك باليقين، خاصة أنه كان قريباً جداً من اللعبة لحظة التسديد، وحرص على أن يوضح للجميع أنه صاحب القرار وليس تقنية «الفار»، مؤكداً أنه لا أحد في غرفة «الفار» اتصل به قبل اتخاذ قراره، وإنما هو الذي اتصل بهم، وقال: «إنه لخطأ كبير أن يقول أحد إن حكام (الفار) هم أصحاب القرار، أما قول البعض إن كيليان مبابي لاعب الريال هو من اكتشف الأمر أولاً، فمحض كذب».
وأضاف مارشينياك: «أبلغت حكام تقنية (الفار)، بأن هناك احتمالاً بنسبة 99 في المئة أن يكون ألفاريز لمس الكرة مرتين، وتحققوا من ذلك بدقة متناهية».
وركز الحكم البولندي على حقيقة إن هذه الواقعة تحدث معه للمرة الأولى، وقال: «لكي أكون أميناً، لم أواجه مثل هذا الموقف خلال مسيرتي حكماً، ولكن اللاعبين يعرفون جيداً القواعد».
غير أن شبكة راديو وتلفزيون مونت كارلو سبورت ذكرتا أن هذه الحالة التحكيمية الدقيقة حدثت مع هذا الحكم تحديداً من قبل، خلال مباراة نهائي كأس العالم 2022، بين الأرجنتين وفرنسا، عندما سدد ليونيل ميسي ضربة جزاء، ولمس الكرة مرتين، ولكن مارشينياك لم يرها، ومرت مرور الكرام، وتم احتساب الهدف للنجم الأرجنتيني، ولم يسع حكام تقنية الفيديو إلى التحقق من الهدف، ويبدو أنهم لم يروا شيئاً مثل حكم المباراة. 

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