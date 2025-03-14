إيقاف عداء كينيا لانتهاك قواعد مكافحة المنشطات



برلين (د ب أ)



تلقى العداء الكيني كيبيووت كاندي، عداء نصف الماراثون السابق، عقوبة الإيقاف المؤقت بسبب انتهاك قواعد مكافحة المنشطات.

وذكرت وحدة نزاهة رياضة ألعاب القوى المستقلة في بيان أن العداء البالغ 28 عاماً يخضع للعقوبات بسبب «تجنب أو رفض أو الفشل في تقديم عينة للفحص».

وفاز كاندي بالميدالية الفضية في بطولة العالم لسباقات نصف الماراثون في 2020 في بولندا.

في العام نفسه، حطم الزمن القياسي العالمي لسباقات نصف الماراثون، حيث سجل زمناً بلغ 57 دقيقة و32 ثانية، ولكن هذا الزمن تم تحطيمه أكثر من مرة، آخرها الزمن الذي سجله الأوغندي جاكوب كيبليمو بواقع 56 دقيقة و42 ثانية في فبراير، وأنهى كاندي ماراثون برلين العام الماضي في المركز الثالث عشر.

وتعرض الرياضيون الكينيون لسلسلة من ادعاءات المنشطات على مدى السنوات القليلة الماضية. تم تعليق العداء الكيني بريمن ميسوي كيبيكوير، الفائز مرتين بماراثون فرانكفورت، مؤخراً من قبل وحدة نزاهة رياضة ألعاب القوى بعد اكتشاف استخدامه لمادة محظورة لتحفيز الدم.