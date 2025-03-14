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الرياضة

مولر وساني وداير يقتربون من التمديد مع بايرن ميونيخ

مولر وساني وداير يقتربون من التمديد مع بايرن ميونيخ
14 مارس 2025 21:48

 
ميونيخ (د ب أ)

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كيميتش يفضل بايرن ميونيخ على أموال الخارج»!


أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، إن بإمكانه حالياً البحث عن صفقات جديدة، بعد تمديد عقد جمال موسيالا وألفونسو ديفيز، ومانويل نوير، ومؤخراً جوشوا كيميتش. فيما يراه المشجعون إهانة واضحة لتوماس مولر اللاعب المخضرم الذي قضى كل مسيرته مع البايرن، والجناح ليروي ساني، والمدافع إريك داير، قال ماكس إيبرل، عضو مجلس إدارة البايرن للشؤون الرياضية، للصحفيين: «قمنا بتحديد اللاعبين الرئيسيين أولاً».
وأضاف إيبرل أن المحادثات ستتم الآن بشأن التمديد المحتمل للثلاثي، في حين أن مستقبل ليون جوريتسكا لم يدرج بعد على جدول الأعمال.
وقال: «لدينا خطة مع بداية الموسم، لدينا لاعبين كنا نريد بشكل واضح تمديد عقودهم لانهم مهمين للغاية لمستقبل النادي، كل شيء سار كما توقعناه، ورغبنا به، مستقبل مولر وساني وداير سيتم توضيحه في الأسابيع المقبلة».
وقال إيبرل: «توماس لاعب متميز جداً، ليروي لاعب متميز جداً، ومع إريك داير، هناك أيضاً لاعب أظهر من خلال أدائه أنه يجب أن نفكر في مستقبله».
وكان يبدو أن جوريتسكا في طريقه للرحيل عن البايرن مطلع هذا الموسم، ولكنه استعاد مركزه في التشكيل الأساسي مؤخراً، ويمتد عقده حتى يوليو 2026.
وقال إيبرل عن عودة جوريتسكا لمستواه: «يحدث ذلك دائماً بسرعة، القفزات تصبح كبيرة جداً، ليون ظهر بشكل جيد للغاية، استغل اللحظات التي غاب فيها اللاعبون الآخرين، وأكد أهميته، ومن وجهة نظري، تم ضمه بشكل مستحق للمنتخب الوطني مرة أخرى، ولكننا فعلاً لم نفكر في ما سيحدث بعد عام 2026».

الدوري الألماني
البوندسليجا
بايرن ميونيخ
توماس مولر
جمال موسيالا
جوشوا كيميتش
مانويل نوير
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