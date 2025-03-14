كورتوا يعود إلى تشكيلة بلجيكا في «الدوري الأوروبي»



بروكسل (أ ف ب)



عاد تيبو كورتوا، حارس ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا، إلى تشكيلة بلجيكا بقيادة المدرب الفرنسي رودي جارسيا، وذلك للمرة الأولى منذ يونيو 2023، استعداداً للمواجهتين الفاصلتين مع أوكرانيا في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

سيعود كورتوا (32 عاماً) ليرتدي ألوان «الشياطين الحمر» مجدداً، بعد أن اعتزل دولياً نتيجة خلاف مع المدرب السابق دومينيكو تيديسكو، بسبب شعوره بالإهانة لعدم تسميته قائداً في مباراة أمام النمسا.

ويُعد الاستدعاء متوقعاً، بعد أن أعلن كورتوا رغبته في العودة من عزلة المنتخب بعد تعيين جارسيا مدرباً جديداً في يناير.

وقال جارسيا (61 عاماً)، خلال مؤتمره الصحفي، إنه «قرر البدء من جديد» فيما يخص الحارس النجم.

وسبق استدعاء كورتوا، إعلان الحارس كون كاستيلز وضع حد لمسيرته الدولية، رداً على عدم رضاه من عودة حارس ريال مدريد.

وفرض كاستيلز البالغ 32 عاماً، والذي يدافع عن ألوان القادسية السعودي، نفسه حارساً أساسيا بين الخشبات الثلاث، خاصة خلال النسخة الأخيرة من كأس أوروبا في ألمانيا.

قال في حلقة بودكاست «أجد الأمر غريباً بعض الشيء أن يتمكن تيبو كورتوا من اتخاذ القرار بنفسه بشأن ما إذا كان بإمكانه العودة، وأجد الأمر غريباً للغاية أن يقوم الاتحاد بالاستدارة بهذه الطريقة ويمد السجادة الحمراء».

وأضاف «هناك الكثير من اللاعبين الذين يفكرون بالشيء ذاته مثلي».

وأفادت صحيفة «سودينفو» اليومية الأسبوع الماضي أن عدداً من اللاعبين لا يبدون تأييداً لعودة كورتوا، وهي حالة من المرجح أن تعقّد بداية جارسيا في دوره الجديد.

قال جارسيا «يتعين علينا مناقشة هذا مع مجموعة مختارة من القادة، سنتحدث عن ذلك مرة ثم مجدداً، إنها صفحة جديدة تُفتح».

وفي تشكيلته الأولى منذ توليه المسؤولية، استدعى جارسيا المهاجم الشاب ماليك فوفانا (19 عاماً) من ليون الفرنسي والنجم الشاب جورثي موكيو (17 عاماً) من أياكس الهولندي للمرة الأولى.

ومع ذلك، لا تزال التشكيلة تضم الكثير من لاعبي الخبرة، مع وجود روميلو لوكاكو وكيفن دي بروين ويوري تيليمانس ضمن قائمة الـ26 لاعباً.

وأضاف جارسيا «نحتاج إلى إيجاد توازن جديد، يجب أن نفوز ونلعب بشكل جيد، هذا هو الهدف في النهاية».

وتابع مدرب نابولي الإيطالي السابق «لدينا لاعبون ذوو خبرة وآخرون سيكتشفون المنتخب الوطني، يجب أن نكون طموحين من حيث النتائج وطريقة لعبنا».

وتلعب بلجيكا مع أوكرانيا في مباراتين حاسمتين في 20 و23 مارس، حيث من الممكن أن يخسر «الشياطين الحمر» موقعهم في المستوى الأول.

وفي ما يلي التشكيلة كاملة:

- حراسة المرمى: تيبو كورتوا (ريال مدريد الإسباني)، ماتس سيلز (نوتنجهام فوريست الإنجليزي)، سين لاملز (جنك)، مارتن فانديفوردت (لايبزج الألماني)

- الدفاع: تيموتي كاستاني (فولهام الإنجليزي)، زينو ديباست (سبورتينج البرتغالي)، ماكسيم دي كويبر، براندون ميشيل (كلوب بروج)، كوني دي وينتر (جنوى الإيطالي)، فاوت فاس (ليستر سيتي الإنجليزي)، توما مونييه (ليل الفرنسي)، أرتور تيات (فرانكفورت الألماني)

- الوسط: كيفن دي بروين (مانشستر سيتي الإنجليزي)، براين هاينن (جنك)، جورثي موكيو (أياكس الهولندي)، نيكولا راسكان (رينجرز الأسكتلندي)، يوري تيليمانس (أستون فيلا الإنجليزي)، هانز فانكن (كلوب بروج)

- الهجوم: شارل دي كيتلار (أتالانتا الإيطالي)، جيريمي دوكو (مانشستر سيتي الإنجليزي)، ماليك فوفانا (ليون الفرنسي)، روميلو لوكاكو (نابولي الإيطالي)، دودي لوكيباكيو (إشبيلية الإسباني)، لويس أوبندا (لايبزج الألماني)، أليكسيس ساليماكرز (روما الإيطالي)، لياندرو تروسار (أرسنال الإنجليزي)