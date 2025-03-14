البرتغال تستدعي «المراهق كويندا» لمباراة الدنمارك



لشبونة (أ ف ب)



عاد روبن دياز إلى تشكيلة المنتخب البرتغالي بقيادة أفضل لاعب في العالم خمس مرات ومهاجم النصر السعودي كريستيانو رونالدو، لمواجهة الدنمارك ضمن ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وغاب مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي، دياز (27 عاماً) لفترة بسبب إصابة عضلية تعرض لها خلال مباراة في الدوري الإنجليزي.

كذلك، استُدعي المهاجم الشاب لسبورتينج جيوفاني كويندا للمرة الأولى إلى تشكيلة «سيليساو داس كيناس».

وقال مدرب المنتخب، الإسباني روبرتو مارتينيز «في سن الـ17، التواجد في المنتخب الوطني يظهر خامتك» منوهاً بأن عمر اللاعب «ليس مشكلة».

وتابع «ما يهم هو النوعية، الالتزام والعمل».

وأوضح مارتينيز أن اختيار التشكيلة كان «دقيقا ومهنيا».

وتابع «لو باستطاعتي أن استدعيهم جميعاً، كنت لأفعل لأنهم يستحقون ذلك، لكنه ليس بأمر ممكن».

ويغيب عن تشكيلة البرتغال مدافع الهلال السعودي جواو كانسيلو ولاعب وسط النصر أوتافيو بسبب الإصابة.

وتُواجه البرتغال الدنمارك في 20 الجاري في كوبنهاجن، قبل أن تستضيف لقاء الإياب في لشبونة الأحد الذي يليه.

وفي ما يلي التشكيلة كاملة:

- حراسة المرمى: ديوجو كوستا (بورتو)، روي سيلفا (سبورتينج)، جوزيه سا (ولفرهامبتون الإنجليزي)

- الدفاع: ديوجو دالو (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، نلسون سيميدو (ولفرهامبتون)، نونو منديز (باريس سان جيرمان الفرنسي)، نونو تافاريس (لاتسيو الإيطالي)، جونسالو إيناسيو (سبورتينج)، روبن دياز (مانشستر سيتي الإنجليزي)، أنتونيو سيلفا (بنفيكا)، ريناتو فيجا (يوفنتوس الإيطالي)

- الوسط: جواو بالينيا (بايرن ميونيخ الألماني)، روبن نيفيز (الهلال السعودي)، فيتينيا (سان جيرمان)، برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، برناردو سيلفا (مانشستر سيتي)، جواو فيليكس (ميلان الإيطالي)

- الهجوم: فرانسيسكو ترينكاو (سبورتينج)، فرانسيسكو كونسيساو (يوفنتوس الإيطالي)، بيدرو نيتو (تشيلسي الإنجليزي)، جيوفاني كويندا (سبورتينج)، رافايل لياو (ميلان)، ديوجو جوتا (ليفربول الإنجليزي)، غونسالو راموش (سان جيرمان)، كريستيانو رونالدو (النصر السعودي)