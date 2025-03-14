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الرياضة

مدرب مارسيليا يواجه سان جيرمان بـ«خشونة»!

مدرب مارسيليا يواجه سان جيرمان بـ«خشونة»!
14 مارس 2025 22:19

مرسيليا (أ ف ب)

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اعتبر الإيطالي روبرتو دي تزيربي مدرب مارسيليا ثاني الدوري الفرنسي لكرة القدم، أن مواجهة باريس سان جيرمان المتصدر الأحد في المرحلة السادسة والعشرين «غير عادية».
وقال دي تزيربي عن لقاء الكلاسيكو على ملعب بارك دي برانس «إذا ظننا أن المباراة أمام باريس عادية فهذا يعني أننا لم نفهم شيئاً، إنها غير عادية، هي مهمة من أجل الترتيب، ولكن هناك أيضاً شيء أكثر أهمية لنا جميعاً».
وعند سؤاله عن كيفية مواجهة فريق العاصمة الذي أقصى ليفربول الإنجليزي الثلاثاء من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، أكد دي تزيربي أنه يجب «ألا نغير طبيعتنا».
وتابع «لكننا سنضطر للقيام بشيء لم نفعله دائماً، أن نعرف كيف نتحمل المعاناة، ضد الفرق القوية جداً، يجب أن نكون مستعدين للعب بخشونة، هذا جزء من الحمض النووي للنادي، وداخل حمضي النووي أنا واللاعبين، على الأقل بعضهم، وسيتعين على الجميع القيام بذلك».
بدوره، تحدث لاعب الوسط فالنتان رونييه عن المواجهة قائلاً «نعرف أنها مباراة خاصة للجميع لنا، للنادي، للمشجعين، لا يمكننا أن نخطئ في الشدة والرغبة في الفوز بكل المواجهات».
وأضاف «إنه واحد من أفضل الفرق في أوروبا، هذا واقع، لكن كما تعرفون كرة القدم، المباراة تستمر 90 دقيقة وتلعب بـ11 ضد 11، نحن لا نذهب إلى هناك لمجرد الدفاع ومشاهدتهم، لدينا نقاط قوة، سنحاول أن نحقق شيئاً حتى وإن كنا نعرف أنه سيكون صعباً».
ويحتل مرسيليا المركز الثاني بـ49 نقطة مقابل 65 لسان جيرمان الذي يتجه إلى حسم اللقب الثالث عشر في تاريخه.

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