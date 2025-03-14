ليفربول.. «ضربة موجعة» قبل نهائي «الرابطة الإنجليزية»!



لندن (أ ف ب)



يغيب لاعب ليفربول ترنت ألكسندر-أرنولد عن نهائي كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم، أمام نيوكاسل الأحد بسبب إصابة في الكاحل، حيث من المحتمل أن تمتد فترة غيابه.

وأصيب الظهير الأيمن خلال الشوط الثاني من مباراة ليفربول أمام باريس سان جيرمان الفرنسي التي خسرها بركلات الترجيح على ملعب أنفيلد، ضمن دوري أبطال أوروبا.

ويُشكل غياب إبن الـ26 عاماً ضربة كبيرة لمدرب «الريدز» الهولندي أرن سلوت الذي بات يفتقد لظهير أيمن من الطراز الجيد لمباراة الأحد أمام نيوكاسل في ويمبلي.

ولا يزال كونور برادلي وجو جوميز، وهما البديلان المحتملان لألكسندر-أرنولد، غائبين بسبب الإصابة.

وقال سلوت للمراسلين «ترنت ليس متوافراً، لن يكون حاضراً في النهائي».

وتابع «لا يزال عرضة للتقييم حول مدة غيابه، لكننا نتوقع عودته قبل نهاية الموسم».

ونتيجة إصابته، غاب ألكسندر-أرنولد عن تشكيلة منتخب إنجلترا التي أعلن عنها المدرب الألماني توماس توخل قبيل تصفيات كأس العالم في أواخر الشهر الحالي.

وأبدى سلوت ثقته بقدرة جاريل كوانساه عن ملء الفراغ، مبدياً إعجابه برد فعله بعد استبعاده عن التشكيلة الأساسية في وقت سابق من الموسم.

وخرج ليفربول بصورة دراماتيكية من دوري أبطال أوروبا في الدور ثمن النهائي على يد سان جيرمان بعد فوزه ذهاباً 1-0 في بارك دي برانس، قبل أن يخسر إياباً على أرضه بالنتيجة ذاتها، لتحسم ركلات الترجيح تأهل فريق العاصمة الفرنسية، لكنه يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي، ويسير بثبات نحو إحراز اللقب.