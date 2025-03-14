«ستورمز أبوظبي» إلى نهائي دوري هوكي الجليد



أبوظبي (الاتحاد)



تأهل «ستورمز أبوظبي» إلى نهائي دوري الإمارات لهوكي الجليد، بعد فوزه على «جالاكسي» في نصف النهائي، حيث انتهت مباراة الذهاب بتفوقه 6-3، وحسم الإياب 9-3، وأقيمت مواجهة العودة في صالة التزلج بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، وسط حضور جماهيري كبير من أنصار الفريقين.

وقال علي الحداد لاعب «ستورمز أبوظبي»: «أشكر نادي أبوظبي للرياضات الجليدية على الدعم المستمر للفريق طوال الموسم، قدمنا مباراة قوية، خاصة في الشوط الأول، وتمكنا من السيطرة على مجريات المباراة في الأشواط التالية، بفضل الأداء الرائع للاعبين واتباع تعليمات المدرب».

من جانبه، أكد اللاعب عبدالله الحميدي أن التأهل إلى النهائي كان هدفاً رئيساً منذ بداية الدوري في أكتوبر الماضي، مشيراً إلى المنافسة القوية في البطولة هذا الموسم بمشاركة 6 فرق محلية من أبوظبي ودبي والعين، والآن هدفنا هو التتويج باللقب بعد بلوغ النهائي».

ويُحدد الطرف الآخر المتأهل إلى النهائي يوم الاثنين المقبل، عندما يلتقي «شاهين» و«وايت بيرز» في الإياب على صالة التزلج في دبي مول، بعد فوز «وايت بيرز» في الذهاب بنتيجة 6-3.

وانطلقت «النسخة 15» من الدوري في أكتوبر الماضي، بمشاركة 6 فرق هي «ستورمز أبوظبي»، و«ذيبز العين»، و«مايتي كملز دبي»، و«جالاكسي»، و«شاهين»، و«وايت بيرز»، وتقام مبارياتها بمعدل مباراتين أسبوعياً في صالة التزلج بمدينة زايد الرياضية، وصالة ألعاب هيلي بمدينة العين، وصالة التزلج بدبي مول.

ودخلت منافسات الدوري مرحلة التصفيات النهائية الأسبوع الماضي، بعد خوض 16 مباراة لكل فريق، واقتصر المربع الذهبي على الفرق الأربعة الأوائل، وتم استبعاد «ذيبز العين» وفريق «مايتي كملز دبي» لتذليهما الترتيب العام.

ومن المقرر أن يحدد موعد مباراتي النهائي، ذهاباً وإيابا بعد نتيجة مباراة «وايت بيرز» و«شاهين».