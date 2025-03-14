السبت 15 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«ستورمز أبوظبي» إلى نهائي دوري هوكي الجليد

«ستورمز أبوظبي» إلى نهائي دوري هوكي الجليد
14 مارس 2025 22:43

 
أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«التداوي 1» يقبض على «العميد» في «طائرة ند الشبا»
الوصل والبطائح.. الطريق إلى «مربع ذهب» السلة


تأهل «ستورمز أبوظبي» إلى نهائي دوري الإمارات لهوكي الجليد، بعد فوزه على «جالاكسي» في نصف النهائي، حيث انتهت مباراة الذهاب بتفوقه 6-3، وحسم الإياب 9-3، وأقيمت مواجهة العودة في صالة التزلج بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، وسط حضور جماهيري كبير من أنصار الفريقين. 
وقال علي الحداد لاعب «ستورمز أبوظبي»: «أشكر نادي أبوظبي للرياضات الجليدية على الدعم المستمر للفريق طوال الموسم، قدمنا مباراة قوية، خاصة في الشوط الأول، وتمكنا من السيطرة على مجريات المباراة في الأشواط التالية، بفضل الأداء الرائع للاعبين واتباع تعليمات المدرب». 
من جانبه، أكد اللاعب عبدالله الحميدي أن التأهل إلى النهائي كان هدفاً رئيساً منذ بداية الدوري في أكتوبر الماضي، مشيراً إلى المنافسة القوية في البطولة هذا الموسم بمشاركة 6 فرق محلية من أبوظبي ودبي والعين، والآن هدفنا هو التتويج باللقب بعد بلوغ النهائي». 
ويُحدد الطرف الآخر المتأهل إلى النهائي يوم الاثنين المقبل، عندما يلتقي «شاهين» و«وايت بيرز» في الإياب على صالة التزلج في دبي مول، بعد فوز «وايت بيرز» في الذهاب بنتيجة 6-3. 
وانطلقت «النسخة 15» من الدوري في أكتوبر الماضي، بمشاركة 6 فرق هي «ستورمز أبوظبي»، و«ذيبز العين»، و«مايتي كملز دبي»، و«جالاكسي»، و«شاهين»، و«وايت بيرز»، وتقام مبارياتها بمعدل مباراتين أسبوعياً في صالة التزلج بمدينة زايد الرياضية، وصالة ألعاب هيلي بمدينة العين، وصالة التزلج بدبي مول.  
ودخلت منافسات الدوري مرحلة التصفيات النهائية الأسبوع الماضي، بعد خوض 16 مباراة لكل فريق، واقتصر المربع الذهبي على الفرق الأربعة الأوائل، وتم استبعاد «ذيبز العين» وفريق «مايتي كملز دبي» لتذليهما الترتيب العام. 
ومن المقرر أن يحدد موعد مباراتي النهائي، ذهاباً وإيابا بعد نتيجة مباراة «وايت بيرز» و«شاهين».

الإمارات
دوري هوكي الجليد
مدينة زايد الرياضية
اتحاد الرياضات الجليدية
آخر الأخبار
"أرادَ " تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة والبالغة قيمته 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
اقتصاد
"أرادَ" تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة بقيمة 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
28 فبراير 2025
الذكاء الاصطناعي يعزز الاستدامة ويسرع مكافحة التغير المناخي
الأخبار العالمية
الذكاء الاصطناعي يعزز الاستدامة ويسرع مكافحة التغير المناخي
اليوم 15:01
«التداوي 1» يقبض على «العميد» في «طائرة ند الشبا»
الرياضة
«التداوي 1» يقبض على «العميد» في «طائرة ند الشبا»
اليوم 15:00
انطلاق مهمة إعادة رائدي الفضاء العالقين في محطة الفضاء الدولية
الأخبار العالمية
انطلاق مهمة إعادة رائدي الفضاء العالقين في محطة الفضاء الدولية
اليوم 14:55
صاروخ «الموهوبة» يدمر أحلام شفيونتيك في إنديان ويلز
الرياضة
صاروخ «الموهوبة» يدمر أحلام شفيونتيك في إنديان ويلز
اليوم 14:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©