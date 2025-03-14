برعاية منصور بن زايد.. نجاح مميز للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، وبمتابعة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، تواصل البطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية 2025 فعالياتها وتختتم اليوم في نادي أبوظبي للفروسية فيما تقام في نادي الظفرة يوم غد.

وتُنظِّم جمعية الإمارات للخيول العربية البطولة المخصَّصة لمُلاك ومُربّي الخيل العربية، ما يعكس الاهتمام بدعم الإنتاج المحلي وتعزيز مكانة سلالات الخيل العربية.

وتتواصل البطولة في نادي أبوظبي للفروسية بمشاركة الخيل من عُمر 4 أسابيع إلى 6 شهور، وتتنافس خلالها في 9 فئات مختلفة. وتُستكمَل المنافسات في نادي الظفرة الثقافي الرياضي، وتتنافس فيها الخيل بعمر من 4 أسابيع إلى سنة، ضمن 4 فئات.

ويحصل كلُّ فائز من المركز الأول إلى العاشر على جائزة مالية بقيمة 10000 درهم، دعماً للمُلاك والمُربّين، وتحفيزاً إلى تطوير سلالات الخيل العربية، وإسهاماً في تطوير الإنتاج المحلي لدولة الإمارات لتعزيز مكانته المرموقة على المستوى العالمي.