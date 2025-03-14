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الرياضة

حمدان بن مبارك يلتقي لاعبي «الأبيض» في جبل علي

حمدان بن مبارك يلتقي لاعبي «الأبيض» في جبل علي
15 مارس 2025 00:34

دبي (الاتحاد)

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أكد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد كرة القدم، على ضرورة التركيز خلال مباراتي إيران وكوريا الشمالية، وتقديم الأداء المناسب الذي يضمن تحقيق المنتخب لأهدافه في هذه المرحلة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.
جاء ذلك خلال لقاء معاليه أعضاء الجهاز الفني والإداري ولاعبي منتخبنا الوطني، في مقر إقامتهم، في منطقة جبل علي، بحضور نائبي الرئيس، وأعضاء مجلس الإدارة.
وخاطب معالي رئيس الاتحاد اللاعبين قائلاً: «إن جمهور الكرة الإماراتية يأمل منكم أن تقدموا أفضل ما لديكم، لتحقيق طموحاته، فهو يتطلع لرؤيتكم تلعبون في البطولات الدولية الكبرى، أهمها نهائيات كأس العالم». 
وأشاد معاليه بجهود جميع اللاعبين وأعضاء أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي، متمنياً التوفيق والنجاح للجميع.
وكان «الأبيض» عاد لأداء تدريباته، بعد راحة قصيرة منحها الجهاز الفني للاعبين، وشهدت التدريبات انضمام لاعبي الوصل والشارقة وشباب الأهلي والنصر، بعد مشاركتهم مع أنديتهم في البطولات الخارجية، سواء الآسيوية، فيما سيلتحق اللاعب ماكنزي هانت بالمعسكر يوم الأحد.
الجدير بالذكر أن «الأبيض» سيواجه إيران يوم الخميس المقبل على استاد آزادي في العاصمة، طهران، فيما يُواجه منتخب كوريا الشمالية في الرياض يوم 25 مارس الجاري.

الإمارات
المنتخب الوطني
حمدان بن مبارك
تصفيات كأس العالم
إيران
كوريا الشمالية
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