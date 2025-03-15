نيمار يغادر منتخب البرازيل للإصابة!



ساو باولو (أ ف ب)



اضطر النجم نيمار إلى مغادرة معسكر المنتخب البرازيلي الذي استدعي إليه مجدداً بعد غياب دام عاماً ونصف العام، بسبب مشكلة بدنية، وفقاً لما أعلنه المدرب دوريفال جونيور.

واستدعيَ نيمار «33 عاماً» في السادس من مارس للتحضير للمباريات المقبلة للبرازيل في تصفيات كأس العالم 2026.

لكن اللاعب المنتقل إلى ساو باولو قادماً من الهلال السعودي، لم يتعافَ من إصابة في الفخذ الأيسر تعرض لها مع ناديه الجديد.

ويُستبدل نيمار بمهاجم ريال مدريد الإسباني إندريك (18 عاماً) وفقاً لما أوضحه الاتحاد البرازيلي في فيديو نشره على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان الظهور الأخير لنيمار مع «السيليساو» في 17 أكتوبر 2023، خلال مواجهة أوروجواي، حيث تعرض حينها لإصابة خطيرة في الركبة اليسرى.

وغاب نيمار نجم برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي السابق عن الملاعب لنحو عام كامل بسبب الإصابة في الرباط الصليبي، بينما كان لاعباً في الهلال، حيث خاض معه 7 مباريات فقط في 17 شهراً.

وتستضيف البرازيل التي تحتل المركز الخامس في التصفيات بـ18 نقطة، كولومبيا الرابعة في 20 الشهر الحالي، قبل أن تصطدم بغريمتها التقليدية الأرجنتين المتصدرة وبطلة العالم في 26 منه في بوينوس أيريس.

يُعد نيمار الهداف التاريخي للبرازيل بـ79 هدفاً، أكثر بهدفين من الأسطورة الراحل بيليه.