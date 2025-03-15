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الرياضة

«الدون 19» يقود النصر إلى «الثالث» في السعودية

«الدون 19» يقود النصر إلى «الثالث» في السعودية
15 مارس 2025 10:40

 
الرياض (أ ف ب)

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صعد النصر «المنقوص» إلى المركز الثالث، بعد فوزه على ضيفه الخلود 3-1، في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري السعودي لكرة القدم.
سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو (4)، السنغالي ساديو مانيه (26) والكولومبي جون دوران (41) أهداف النصر الذي لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 56، بعد طرد نواف بوشل، فيما سجل علي لاجامي هدف الخلود بالخطأ في مرمى فريقه (72).
كان الفريقان تعادلا 3-3 ذهاباً، لكن النصر حقق فوزه الخامس عشر في الدوري، وصعد إلى المركز الثالث بـ51 نقطة، مستغلاً خسارة القادسية أمام ضمك بهدف.
في المقابل، تجمد رصيد الخلود عند 31 نقطة في المركز العاشر، بعدما تلقى خسارته الثانية عشرة.
وافتتح رونالدو التسجيل، بعدما تابع كرة تصدى لها الحارس مباشرة نحو الشباك (4).
وعزز قائد المنتخب البرتغالي صدارته لترتيب الهدافين بـ19 هدفاً بفارق هدفين عن ملاحقه المغربي عبد الرزاق حمدالله مهاجم الشباب.
وأضاف مانيه الهدف الثاني بعد متابعته عرضية سالم النجدي (26)، قبل أن يسجل دوران هدفاً ثالثاً بتصويبة من على مشارف منطقة الجزاء (41).
وسدد الكونغولي الديموقراطي جاكسون موليكا ارتطمت بلاجامي بالخطأ إلى الشباك (72).
وسقط القادسية بهدف سجله قاتل سجل السنغالي حبيب ديالو من ركلة جزاء في الدقيقة 90+11، وتلقى القادسية خسارته السادسة، وتجمد رصيده عند 51 نقطة في المركز الرابع، فيما رفع ضمك رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثاني عشر.
وفي مباراة أخرى، تغلب الوحدة على مضيفه الخليج بهدفين سجلهما جونينيو باكونا من كوراساو (2) والعراقي البديل يوسف أمين (63).

السعودية
الدوري السعودي
النصر
كريستيانو رونالدو
القادسية
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