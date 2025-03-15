نوريس «أول المنطلقين» في «جائزة أستراليا»

ملبورن (رويترز)



حافظ لاندو نوريس سائق مكلارين على هدوئه، خلال فترة بعد الظهيرة شديدة الحرارة، في حلبة ألبرت بارك، لينتزع مركز أول المنطلقين في التجارب التأهيلية لسباق جائزة أستراليا الكبرى، الجولة الافتتاحية لموسم بطولة العالم لسباقات «الفورمولا-1» للسيارات، وانضم إليه زميله أوسكار بياستري في الصف الأمامي.

وينطلق ماكس فرستابن سائق رد بول وحامل اللقب من المركز الثالث في نقطة الانطلاق، متقدماً على جورج راسل سائق مرسيدس الذي حل رابعاً.

لكن التجارب التأهيلية كانت مخيبة للآمال لفيراري، إذ ينطلق شارل لوكلير من المركز السابع ولويس هاميلتون من الثامن.

اجتاز البريطاني نوريس الحلبة الواقعة على ضفاف البحيرة في دقيقة واحدة و15.096 ثانية، متقدماً بفارق 0.084 ثانية على بياستري، مع اقتراب الجولة الأخيرة من التجارب التأهيلية من نهايتها.

وقال نوريس «إنها الطريقة المثالية لبدء العام، دعونا ننتظر ونرى، أعرف أنه سيكون سباقاً صعباً، أنا واثق من أن السيارة في حالة ممتازة».