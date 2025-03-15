الأحد 16 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أرقام وحقائق مثيرة بعد ختام دور الـ16 من «نخبة آسيا»!

أرقام وحقائق مثيرة بعد ختام دور الـ16 من «نخبة آسيا»!
15 مارس 2025 11:26

 
معتز الشامي (أبوظبي)


اكتمل عقد المتأهلين إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة للموسم الجاري، بعد ختام مباريات إياب دور الـ16، ومع ترقب الأندية الثمانية لقرعة الدور المقبل، التي تجرى الاثنين المقبل بمقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في كوالالمبور، نستعرض في التقرير التالي أبرز الأرقام والحقائق من مواجهات الإياب التي جمعت بين فرق البطولة التي شهدت حضوراً لافتاً وبصمة مختلفة عن سبقتها، بعد تغيير نظامها بشكل منح المنافسات شراسة وقوة فنية هائلة.بينما يسعى الهلال لتحقيق لقبه الآسيوي الخامس، فإن الأهلي السعودي والنصر يطمحان أيضاً للمنافسة حتى النهاية، وهذه هي المرة الرابعة التي تشهد تأهل ثلاثة أندية سعودية إلى ربع النهائي، بعد مواسم 2012 و2019 والموسم الماضي، ما يعطي تفوقاً إضافياً للفرق السعودية بالنسخة الحالية.
قدّم السد القطري أداءً قوياً بعد تأخره أمام الوصل، ليحقق فوزه السادس في ربع النهائي والأول منذ عام 2019، كما شهد انتصاره على الوصل يوم الاثنين الماضي إنجازاً آخر، إذ كانت هذه أول مرة منذ 2019 يتمكن فيها السد بطل نسخة 2011 من الفوز بعد التأخر في مباراة على المستوى القاري.
تمكن الهلال من كسر عقدته في عدم التأهل بعد الخسارة في الذهاب في الأدوار الإقصائية، وذلك خلال 6 مرات في مسيرته بالبطولة، حيث فشل في 5 منها في عدم التعويض في الإياب، بينما عوض في الإياب مرة واحدة في نسخة 2015 أمام بيرسبوليس، عندما فاز بثلاثية في الإياب، بعد خسارته في الذهاب 0-1.
وتعرض الهلال لخسارة بهدف أمام باختاكور في ذهاب دور الـ16، ولكنه استطاع تحقيق إنجازه في 2015 أمام بيرسبوليس بالفوز والحسم في لقاء العودة، ولكن هذه المرة بنتيجة 4-0.
بعد نجاحه في قلب تأخره في مواجهة الذهاب بهدفين أمام فيسيل كوبي الياباني، إلى فوز وتأهله في الإياب بنتيجة 3-0، أصبح جوانج-جو الكوري الجنوبي أول فريق يحقق «ريمونتادا العودة وقلب النتيجة»، منذ أن فعلها أوراوا ريد دايموندز في دور الـ16 وربع النهائي عام 2017، ويستمد جوانج-جو، الذي يشارك للمرة الأولى في البطولة، الإلهام من كون الفريق الياباني «ريد دايموندز» أيضاً قد توّج باللقب في ذلك العام.

أخبار ذات صلة
الوصل يتمسك بالفرصة قبل الأخيرة أمام الجزيرة لـ «إنقاذ الموسم»
الوصل والبطائح.. الطريق إلى «مربع ذهب» السلة

وحجز بوريرام يونايتد مقعده في ربع النهائي على حساب جوهور دار التعظيم بطل ماليزيا، ليصنع بوريرام التاريخ بوصفه أول فريق تايلاندي يصل إلى هذا الدور للمرة الثانية، منذ اعتماد النظام الحالي للبطولة في 2009، وكان الظهور السابق لبوريرام في ربع النهائي عام 2013.
يُعد كل من الهلال السعودي والسد القطري الفريقين الوحيدين المتبقيين في المنافسة اللذين سبق لهما التتويج بلقب دوري أبطال آسيا، مما يفتح الباب أمام احتمال تتويج بطل جديد عندما تستأنف المنافسات في بنظام التجمع في جدة أواخر أبريل.

 

دوري أبطال آسيا للنخبة
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
كوالالمبور
الهلال
النصر
الأهلي
السد
آخر الأخبار
"أرادَ " تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة والبالغة قيمته 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
اقتصاد
"أرادَ" تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة بقيمة 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
28 فبراير 2025
قتلى وجرحى بانفجار في غرب سوريا
الأخبار العالمية
قتلى وجرحى بانفجار في غرب سوريا
15 مارس 2025
جانب من توزيع المساعدات للأسر المحتاجة في محافظة حضرموت (الصور من وام)
الأخبار العالمية
«الهلال الأحمر» الإماراتي تواصل جهودها الإغاثية في حضرموت
اليوم 02:58
سارة العوضي تلقي بيان الإمارات في الجلسة العامة غير الرسمية للجمعية العامة (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات: الحوار بين الأديان والثقافات ضروري لمواجهة الإسلاموفوبيا
اليوم 02:58
أعمدة الدخان تتصاعد إثر قصف موقع حوثي قرب صنعاء (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترامب يعلن قصف «الحوثيين» ويتعهد باستخدام «قوة ساحقة»
اليوم 02:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©