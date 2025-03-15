أرقام وحقائق مثيرة بعد ختام دور الـ16 من «نخبة آسيا»!



معتز الشامي (أبوظبي)



اكتمل عقد المتأهلين إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة للموسم الجاري، بعد ختام مباريات إياب دور الـ16، ومع ترقب الأندية الثمانية لقرعة الدور المقبل، التي تجرى الاثنين المقبل بمقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في كوالالمبور، نستعرض في التقرير التالي أبرز الأرقام والحقائق من مواجهات الإياب التي جمعت بين فرق البطولة التي شهدت حضوراً لافتاً وبصمة مختلفة عن سبقتها، بعد تغيير نظامها بشكل منح المنافسات شراسة وقوة فنية هائلة.بينما يسعى الهلال لتحقيق لقبه الآسيوي الخامس، فإن الأهلي السعودي والنصر يطمحان أيضاً للمنافسة حتى النهاية، وهذه هي المرة الرابعة التي تشهد تأهل ثلاثة أندية سعودية إلى ربع النهائي، بعد مواسم 2012 و2019 والموسم الماضي، ما يعطي تفوقاً إضافياً للفرق السعودية بالنسخة الحالية.

قدّم السد القطري أداءً قوياً بعد تأخره أمام الوصل، ليحقق فوزه السادس في ربع النهائي والأول منذ عام 2019، كما شهد انتصاره على الوصل يوم الاثنين الماضي إنجازاً آخر، إذ كانت هذه أول مرة منذ 2019 يتمكن فيها السد بطل نسخة 2011 من الفوز بعد التأخر في مباراة على المستوى القاري.

تمكن الهلال من كسر عقدته في عدم التأهل بعد الخسارة في الذهاب في الأدوار الإقصائية، وذلك خلال 6 مرات في مسيرته بالبطولة، حيث فشل في 5 منها في عدم التعويض في الإياب، بينما عوض في الإياب مرة واحدة في نسخة 2015 أمام بيرسبوليس، عندما فاز بثلاثية في الإياب، بعد خسارته في الذهاب 0-1.

وتعرض الهلال لخسارة بهدف أمام باختاكور في ذهاب دور الـ16، ولكنه استطاع تحقيق إنجازه في 2015 أمام بيرسبوليس بالفوز والحسم في لقاء العودة، ولكن هذه المرة بنتيجة 4-0.

بعد نجاحه في قلب تأخره في مواجهة الذهاب بهدفين أمام فيسيل كوبي الياباني، إلى فوز وتأهله في الإياب بنتيجة 3-0، أصبح جوانج-جو الكوري الجنوبي أول فريق يحقق «ريمونتادا العودة وقلب النتيجة»، منذ أن فعلها أوراوا ريد دايموندز في دور الـ16 وربع النهائي عام 2017، ويستمد جوانج-جو، الذي يشارك للمرة الأولى في البطولة، الإلهام من كون الفريق الياباني «ريد دايموندز» أيضاً قد توّج باللقب في ذلك العام.

وحجز بوريرام يونايتد مقعده في ربع النهائي على حساب جوهور دار التعظيم بطل ماليزيا، ليصنع بوريرام التاريخ بوصفه أول فريق تايلاندي يصل إلى هذا الدور للمرة الثانية، منذ اعتماد النظام الحالي للبطولة في 2009، وكان الظهور السابق لبوريرام في ربع النهائي عام 2013.

يُعد كل من الهلال السعودي والسد القطري الفريقين الوحيدين المتبقيين في المنافسة اللذين سبق لهما التتويج بلقب دوري أبطال آسيا، مما يفتح الباب أمام احتمال تتويج بطل جديد عندما تستأنف المنافسات في بنظام التجمع في جدة أواخر أبريل.