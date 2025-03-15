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الرياضة

«استاد آل مكتوم» يحتضن «ودية» الكويت والصين

«استاد آل مكتوم» يحتضن «ودية» الكويت والصين
15 مارس 2025 11:28

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)‬‬‬‬

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يستضيف استاد آل مكتوم بنادي النصر، في الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم السبت، المواجهة الودية الدولية التي تجمع الكويت أمام الصين، ضمن تحضيرات المنتخبين في معسكر إعدادهما الحالية بدبي، استعداداً لخوض مباريات الجولتين السابعة والثامنة في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.
ويتأهب «الأزرق» الكويتي لمواجهة فلسطين الخميس المقبل على استاد عمان، قبل مواجهة كوريا الجنوبية في سيؤول 25 الحالي، ضمن المجموعة الثانية في الدور الثالث والحاسم من التصفيات، في المقابل يتأهب الصين لمباراتيه أمام السعودية، وأستراليا على التوالي في المجموعة الثالثة.
وتحتضن الإمارات خلال مارس الجاري، معسكرات إعدادية لمجموعة من المنتخبات الوطنية والأندية العالمية، بالتزامن مع «أيام الفيفا» من 17 إلى 25 من الشهر الجاري، حيث يعتزم أستون فيلا الإنجليزي التوجه إلى دبي خلال التوقف الدولي للتدريب في أجواء دافئة.
ويأمل الإسباني أوناي إيمري، والذي قاد أستون فيلا إلى التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب كلوب بروج البليجكي، بعد الفوز في مجموع المباراتين 6-1، قبل لقائه المرتقب بمنافسه باريس سان جيرمان، الاستفادة من عدم خوض الفريق أي مباريات رسمية لمدة أسبوعين.
ومن المنتظر أن يقام معسكر أستون فيلا في دبي، في غياب لاعبيه الدوليين المنضمين للمنتخبات الوطنية، وأبرزهم ثلاثي منتخب إنجلترا مورجان روجرز، إزري كونسا، وماركوس راشفورد، بجانب جون مكجين «أسكتلندا»، لوكاس دين «فرنسا»، إيميليانو مارتينيز «الأرجنتين»، روبن أولسن «السويد».
وقال إيمري: «أعرف أن بعض اللاعبين سينضمون إلى منتخباتهم الوطنية، خطتنا هي إبقاء 10 إلى 12 لاعباً والعمل معهم قليلاً، والتركيز لمدة أربعة أيام خارج الملعب، استعداداً للشهر المقبل»، لافتاً إلى أن المعسكر المرتقب يمنح اللاعبين الراحة المطلوبة، وإعادة التحضير بشكل جيد.
ويحتل أستون فيلا المركز الثامن في الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق أربع نقاط عن أحد المراكز الأربعة الأولى.

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