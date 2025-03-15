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الرياضة

الركراكي يستدعي رحيمي إلى قائمة المغرب

الركراكي يستدعي رحيمي إلى قائمة المغرب
15 مارس 2025 11:32

 
معتز الشامي (أبوظبي)

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أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم قائمة المدرب وليد الركراكي لمواجهة النيجر وتنزانيا، ضمن تصفيات كأس العالم 2026، وشهدت استمرار وجود سفيان رحيمي جناح العين، بعد المستوى اللافت الذي يقدمه اللاعب، سواء مع بلاده أو مع العين في مختلف المسابقات.
وسجل رحيمي 85 هدفاً مع «الزعيم» في الدوري منذ انضمامه موسم 2021-2022، كما شارك تهديفياً بـ12 هدفاً هذا الموسم مع فريقه بالمسابقة نفسها «سجل 8 وصنع 4».
ويعد رحيمي من أبرز العناصر في تشكيلة «أسود الأطلس»، حيث أصبح ضمن الأوراق الرابحة في تشكيلة الركراكي، بعد تألقه مع العين الموسم الماضي، ومساهمته بشكل كبير في حسم لقب دوري أبطال آسيا لمصلحة «الزعيم».
من جهة أخرى، شهدت قائمة المنتخب المغربي استدعاء أسماء جديدة تشارك للمرة الأولى مع «أسود أطلس»، وهم عمر الهيلالي، لاعب إسبانيول الإسباني، وبلال نادير، من أولمبيك مارسيليا الفرنسي، إلى جانب شمس الدين الطالبي لاعب كلوب بروج البلجيكي، وحمزة إيجامان، مهاجم رينجرز الأسكتلندي.
فيما يغيب عن القائمة المهاجم أيوب الكعبي بسبب الإصابة، في حين تم استدعاء جواد الياميق ومهدي بنعبيد.
ويتصدر المنتخب المغربي مجموعته في تصفيات كأس العالم 2026 بـ9 نقاط من ثلاثة انتصارات، يليه النيجر وتنزانيا بست نقاط، وحل منتخب زامبيا في بالمركز الرابع بثلاث نقاط، ثم الكونجو في المركز الأخير بدون نقاط، علماً أن إريتريا لا تشارك في التصفيات بسبب انسحابها سابقاً.
وفي ما يلي قائمة المنتخب المغربي:
حراسة المرمى: ياسين بونو، منير المحمدي ومهدي بنعبيد.
الدفاع: أشرف حكيمي، عبد الكبير عبقار، جمال حركاس، نايف أكرد، نصير مزراوي، آدم أزنو، جواد الياميق، عمر الهيلالي.
وسط الميدان: عز الدين أوناحي، إسماعيل الصيباري، أسامة تيرجالين، سفيان أمرابط، بلال الخنوس، بلال نادير.
الهجوم: شمس الدين الطالبي، حمزة إيجامان، سفيان رحيمي، يوسف النصيري، أسامة صحراوي، عبد الصمد الزلزولي، إبراهيم دياز، أمين عدلي، إلياس بنصغير.

الإمارات
المغرب
العين
سفيان رحيمي
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