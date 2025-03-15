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الرياضة

كيميتش يفضل بايرن ميونيخ على أموال الخارج»!

كيميتش يفضل بايرن ميونيخ على أموال الخارج»!
15 مارس 2025 11:40

 
ميونيخ (د ب أ)

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كان بإمكان جوشوا كيميتش، قائد المنتخب الألماني لكرة القدم، أن يكسب المزيد من الأموال، من خلال الرحيل عن بايرن ميونيخ، ولكنه قرر البقاء مع متصدر الدوري الألماني بسبب الحزمة بأكملها.
ووقع كيميتش «30 عاماً» على عقد جديد يبقيه مع «البايرن» حتى عام 2029، وكان بإمكانه أن يرحل بشكل مجاني في يوليو المقبل.
وعند سؤاله عما إذا كان سيحصل على راتب أكبر في نادٍ آخر، قال كيميتش لموقع صحيفة «سود دويتشه تسايتونج»: «يمكنني أن أقول نعم».
وأضاف كيميتش:«الأمر يتعلق بالمفهوم الشامل، بالطبع الأموال أحد العوامل، ولكن الشيء الأهم بالنسبة لي كان التفكير في الفرص التي ستكون أمامي في الملعب».
كانت هناك «بدائل ملموسة» للاعب الوسط، الذي رفض ذكر الأسماء.
وكانت هناك تقارير إعلامية قوية تربط باريس سان جيرمان بضم كيميش.

الدوري الألماني
البوندسليجا
بايرن ميونيخ
جوشوا كيميتش
باريس سان جيرمان
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