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الرياضة

خطوة تفصل صلاح عن «الجائزة القياسية»!

خطوة تفصل صلاح عن «الجائزة القياسية»!
15 مارس 2025 12:00

 
معتز الشامي (أبوظبي)

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فاز محمد صلاح على جائزة لاعب شهر فبراير في الدوري الإنجليزي، ليحصد الجائزة للمرة السابعة، ليعادل الرقم القياسي الذي يحمله هاري كين وسيرجيو أجويرو، وهي المرة الثانية هذا الموسم التي يحصل فيها «الفرعون المصري» على الجائزة الشهرية، بعد أن فعل ذلك أيضاً في نوفمبر 2024.
وحصل نجم ليفربول على الجائزة في نوفمبر 2017، وفبراير 2018، ومارس 2018، وأكتوبر 2021، وأكتوبر 2023، ونوفمبر 2024، وأصبح صلاح على بعد خطوة من رقم قياسي، وحال حصوله على الجائزة مرة أخرى، يصبح الأكثر في تاريخ «البريميرليج» حصولاً على الجائزة «8 مرات»، ويأتي تكريم صلاح بعد شهر قياسي لنجم ليفربول، الذي تصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي في فبراير بـ10 أهداف.
وبدأ المصري فبراير بتسجيل هدفين في فوز ليفربول 2-0 على بورنموث، وأعقب ذلك الأهداف أمام إيفرتون وولفرهامبتون وأستون فيلا، ولعب صلاح دور البطولة في فوز ليفربول 2-0 على مانشستر سيتي، ليصبح أول لاعب في الدوري الإنجليزي يسجل ويسهم في صناعة هدفين في المباراتين ضد حامل اللقب في موسم واحد.
كما كانت تمريرته الحاسمة للهدف الثاني أمام نيوكاسل يونايتد في الفوز 2-0 على أرضه رقم 17 لصلاح في الموسم، كما تعد المرة الأولى منذ موسم 2022-2023 التي يفوز فيها لاعب بجائزة لاعب الشهر أكثر من مرة في موسم، عندما فعلها إيرلينج هالاند وماركوس راشفورد في ذلك الموسم.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
ليفربول
محمد صلاح
هاري كين
مانشستر سيتي
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