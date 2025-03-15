«داراميثوس» يتحدى «صائد» و«كنج أوتومان» في جبل علي



عصام السيد (دبي)



برعاية سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم «الأب الروحي» لمضمار جبل علي، يُسدل المضمار «الأصفر» الستار على سباقات موسم 2024-2025، حين ينظم الساعة الثالثة إلا ربعاً عصر الأحد الأمسية الختامية التي تتضمن 7 أشواط، خصص 6 منها للخيول المهجنة الأصيلة، مقابل شوط وحيد للخيول العربية الأصيلة، وتبلغ الجوائز 1.4 مليون درهم.

وفي الشوط السادس والرئيس «جبل علي ستيكس» للخيول المهجنة الأصيلة لفئة «قوائم»، لمسافة 1950 متراً، وجوائزه نصف مليون درهم، يدافع الجواد «داراميثوس» عن اللقب الذي حققه موسم 2023-2024.

ويدخل بقوة دائرة المنافسة على اللقب، نجوم «المضمار الأصفر»، أبرزها الجواد «الهزيم»، الذي يسعى لقلب الطاولة على غريمه «داراميثوس» و«صائد» الفائز في هذه المسافة، بالإضافة إلى «كنج أوتومان» وصيف السباق في العام الماضي، والخطورة من «بيز نوت».

ويشهد سباق «جبل علي كلاسيك» في الشوط الخامس، لمسافة 1400 متر وجوائزه ربع مليون درهم مشاركة نخبة من الخيول، يتقدمها «ساداتي» و«سيلفر جوبيلي»، و«ذا كوميدي كولت».

وتتنافس نخبة المهرات في سن ثلاث سنوات فقط في الشوط الثالث لمسافة 1400 متر، على لقب جبل علي ديستاف «شروط»، وجوائزه 200 ألف درهم.

وخُصص الشوط الرابع لمسافة 1400 متر للخيول في سن ثلاث سنوات فقط، تتنافس على لقب الوصل كلاسيك «شروط» وجوائزه 200 ألف درهم.

وتستهلّ الأمسية بسباق «كأس الوثبة ستاليونز» لملاك الإسطبلات الخاصة للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق «تكافؤ»، لمسافة 1950 متراً، وجوائزه 80 ألف درهم.

ويقام الشوط الثاني لمسافة 1200 متر على لقب الشعفار للاستثمار، وجوائزه 96 ألف درهم، للخيول المهجنة الأصيلة في سن ثلاث سنوات فما فوق.

ويختتم الحفل بالشوط السابع لمسافة 1600 متر على لقب بنك دبي التجاري ستيكس، وجوائزه 84 ألف درهم، وخُصص لخيول التكافؤ في سن ثلاث سنوات فما فوق.

وأكملت اللجنة المنظمة لسباقات الخيول في المضمار الأصفر، كل الترتيبات والتجهيزات المتعلقة بانطلاق السباق الأخير، وتقدمت بدعوة لحضور الأمسية الختامية وتجمع أهل الخيل على الإفطار الذي يقام بعد أمسية السباق في مضمار جبل علي.

