«ملقب» يتألق في «اللقاء الأخير» لـ«كرنفال دبي»

عصام السيد (دبي)



تألق الجواد «ملقب» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف مايكل كوستا، وقيادة سلفستر دي سوسا، في آخر لقاءات كرنفال سباقات دبي للموسم الحالي، بعد أن قدم عرضاً توج به جهوده في الشوط الثالث لمسافة 1400 متر ومسجلاً 1:23:43 دقيقة، وتألف الحفل من 8 أشواط قوية للخيول العربية والمهجنة الأصيلة، فيما بلغت الجوائز المالية مليون و565 ألف درهم برعاية شركة لونجين.

وفاز «أي بي ساكر» لماجد علي المعمري، بإشراف إبراهيم الحضرمي، وقيادة راي داوسون بسباق قوي للخيول عمر 4 سنوات وما فوق في الشوط الأول لمسافة 1400 متر «تكافؤ» وجوائزه المالية 120 ألف درهم، مسجلاً 1:33:42 دقيقة.

وأكد «العربد» لناصر عسكر، بإشراف مصبح المهيري، وقيادة دانيال تودهوب، حُسن ترشيحه بفوز لافت بالشوط الثاني لمسافة 1600 متر الخيول عمر 3 سنوات وما فوق تكافؤ، وجوائزه 175 ألف درهم، مسجلاً 1:38:97 دقيقة.

وواصل «كلاسيك سيتي» للمالك والمدرب أرنست أورتيل، وبقيادة الكساندر دا سيلفا عروضه الجيدة، منتزعاً فوزه الثاني في الدولة، بانتصار مستحق خلال الشوط الرابع لمسافة 2000 متر، وهو أيضاً سباق تكافؤ للخيول عمر 3 سنوات وما فوق، وجوائزه المالية 175 ألف درهم، مسجلاً 2:06:23 دقيقة.

وانتزع «ماكس ميثم» لنبراس للسباقات، بإشراف هلال الكبيسي، وقيادة آدري دو فريز لقب الشوط الخامس لمسافة 2410 أمتار لخيول التكافؤ بعمر ثلاث سنوات فما فوق وتبلغ جوائزه 190 ألف درهم، مسجلاً 2:31:28 دقيقة.

وخطف «ستروب» لرباح للسباقات بإشراف سايمون واد كريسفورد، وقيادة أدي دو فريز لقب الشوط السادس لمسافة 1200 متر، للخيول المهجنة الأصيلة «تكافؤ» بعمر ثلاث سنوات فما فوق، وجوائزه 190 ألف درهم، مسجلاً 1:12:13 دقيقة.

ولمع بريق الثلاثي مصبح المهيري متصدر قائمة المدربين، والمالك ناصر عسكر والفارس سلفستر دي سوسا، بحصد «الثنائية» عبر «الشبلي» بالفوز بالشوط السابع لمسافة 1000 متر بجوائز 190 ألف درهم لخيول التكافؤ بعمر ثلاث سنوات فما فوق، مسجلاً 57:76 ثانية.

وتفوق «دارك سافرون» لمحمد السبوسي، بإشراف أحمد بن حرمش، وقيادة كونور بيسلي ببراعة على منافسيه في الشوط الثامن لمسافة 1200 متر نخبة من الخيول بعمر 3 سنوات، والتي لم تفز بسباقين «تكافؤ»، تتنافس على الجوائز 175 ألف درهم، مسجلاً 1:11:37 دقيقة.

ومنح «مليون دورو» الثنائية للمالك محمد السبوسي، والمدرب أحمد بن حرمش، والفارس كونور بيسلي بفوز مستحق في الشوط التاسع والختامي لمسافة 1600 متر خيول تكافؤ بعمر ثلاث سنوات فما فوق، تتنافس على جوائز بقيمة 175 ألف درهم، وسجل البطل 1:38:29 دقيقة.

وقام باتريك عون، المدير الإقليمي لشركة لونجين في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا بتتويج الأبطال الفائزين.