الجزيرة الأقوى هجوماً في كأس «أبوظبي الإسلامي» بـ217 هدفاً



معتز الشامي (أبوظبي)



تخوض فرق نصف نهائي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، الوصل، الجزيرة، الشارقة، وشباب الأهلي، صراعاً شرساً مدعوماً بالعديد من الأرقام الاستثنائية.

وتذخر البطولة الاستثنائية بأرقام مثيرة، يمكن وصفها بأنها تعطي مؤشرات ربما تكون كاشفة لمسار المنافسة المرتقبة على اللقب، والذي لم يسبق أن تُوج به الوصل على الإطلاق، بينما حصل شباب الأهلي على 5 ألقاب، ليكون أكثر الفرق تتويجاً، كما سبق وأن توج الشارقة مرة وكذلك الجزيرة.

أقيمت في مسيرة البطولة منذ النسخة الأولى 726 مباراة، شهدت تسجيل 2179 هدفاً، وحققت الأندية 541 فوزاً، كما شهدت 185 تعادلاً، أما أهداف فرق نصف النهائي تاريخياً في مسيرتها، فتشهد رقماً متميزاً للجزيرة صاحب أعلى أداء هجومي في تاريخ البطولة حتى الآن بـ217 هدفاً، يليه شباب الأهلي «205 هدف»، ويملك الوصل «182 هدفاً»، فيما أحرز الشارقة «146 هدفاً».