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الرياضة

دوناروما يدخل التاريخ برقم غائب منذ 50 عاماً!

دوناروما يدخل التاريخ برقم غائب منذ 50 عاماً!
15 مارس 2025 12:42


معتز الشامي (أبوظبي)


عادت ذكريات نهائيات «يورو 2020»، عندما تصدى جيانلويجي دوناروما لركلات الترجيح مع باريس سان جيرمان في «أنفيلد» ضد ليفربول.
تصدى الحارس الإيطالي لركلتي جزاء في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، تماماً كما فعل قبل 4 سنوات مع إيطاليا أمام إنجلترا في ملعب ويمبلي.
وفي الخمسين عاماً الماضية، لم يحقق سوى 3 حراس مرمى شاركوا في 6 مباريات انتهت بركلات ترجيح على الأقل، بنسبة فوز أفضل من الحارس الإيطالي العملاق، كما تشير قاعدة بيانات «ترانسفير ماركت»، ووفقاً للأرقام، يتمتع دوناروما بنسبة فوز 85.7% في ركلات الترجيح، وحسم الفوز بها 3 مرات مع نادي طفولته «ميلان»، ومرتين مع إيطاليا في نصف نهائي ونهائي يورو 2020، والآن مع باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.
أما هزيمته الوحيدة في ركلات الترجيح كانت في دور الـ 16 من كأس فرنسا أمام نيس في يناير 2022، في هذه المباراة، تصدى الحارس الإيطالي لركلة جزاء من آندي ديلورت، لكن لياندرو باريديس وتشافي سيمونز فشلا في التسجيل من ركلتيهما لمصلحة باريس سان جيرمان، ليحقق دوناروما رقماً غائباً منذ 50 عاماً.
فيما يعد حارس بايرن ميونيخ السابق، البلجيكي جان ماري بفاف، الذي فاز بـ8 من أصل 8 مباريات انتهت بركلات الترجيح خاضها مع بايرن، وبيفيرين، وطرابزون سبور، والمنتخب البلجيكي، والفنلندي لوكاس هراديكي، حارس مرمى ليفركوزن المخضرم، هما الحارسين الوحيدين اللذين لم يخسرا أي ركلات ترجيح في مسيرتهما. 

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وفاز الفنلندي بـ6 من 6 مباريات انتهت بركلات الترجيح، رغم خسارة منتخب بلاده 6-7 بركلات الترجيح أمام لاتفيا في عام 2012، إلا أن هراديكي استُبدل في الشوط الثاني من المباراة.
ويتمتع حارس دورتموند ورينجرز ستيفان كلوس أيضاً بسجلات رائعة في ركلات الترجيح، حيث فاز بنسبة 85.5% من ركلات الترجيح التي شارك فيها على مدار مسيرته، كما يتساوى مع دوناروما الحارس إيميليانو مارتينيز، الذي يتذكره معظم المشجعين لأدائه الكبير في نهائي كأس العالم 2022. 

دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
ليفربول
باريس سان جيرمان
جانلويجي دوناروما
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