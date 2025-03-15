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الرياضة

برونو فرنانديز يدخل تاريخ «يوروبا ليج» مع «اليونايتد»

برونو فرنانديز يدخل تاريخ «يوروبا ليج» مع «اليونايتد»
15 مارس 2025 13:21


معتز الشامي (أبوظبي)

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قاد النجم البرتغالي برونو فرنانديز مانشستر يونايتد إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي بتسجيله ثلاثية «هاتريك»، ليفوز 4-1 على ريال سوسيداد في «أولد ترافورد»، حيث تفوق 5-2 في مجموع المباراتين.
وكانت ثلاثية فرنانديز أول «هاتريك» أوروبي للاعب من مانشستر يونايتد منذ ماركوس راشفورد عام 2020 أمام لايبزج، والأول في الدوري الأوروبي منذ زلاتان إبراهيموفيتش أمام سانت إتيان عام 2016.
ويعد برونو فرنانديز اللاعب الأكثر تسجيلاً للمساهمات التهديفية «تسجيل وصناعة» بتسجيل 24 هدفاً وصناعة 17 في تاريخ الدوري الأوروبي، حيث سجل قائد يونايتد هدفين من ركلتي جزاء أمام سوسيداد، ليصل النجم البرتغالي إلى 9 ركلات جزاء مسجلة، وهو الرقم الأكبر بين جميع اللاعبين في تاريخ البطولة.
وفي 53 مباراة شارك فيها مع مانشستر يونايتد بالمسابقات الأوروبية، سجل فرنانديز 19 هدفاً وصنع 21 هدفاً، أما هذا الموسم فقط مع اليونايتد فاستطاع أن يسجل 15 هدفاً ويصنع 13 هدفاً آخراً «حتى الآن» خلال 34 مباراة بجميع المسابقات.
ويحتل «اليونايتد» المركز الرابع عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما خرج من مسابقتي الكأس المحليتين، ويبقى الأمل المتبقي له لإنقاذ موسمه «البائس» هو الدوري الأوروبي، ويواجه «اليونايتد» نظيره ليون الفرنسي، في ربع نهائي الدوري الأوروبي 10 و17 أبريل المقبل، من أجل خطف بطاقة التأهل إلى نصف النهائي.

 

الدوري الأوروبي
يوربا ليج
مانشستر يونايتد
ريال سوسيداد
برونو فيرنانديز
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