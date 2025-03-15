«التداوي 1» يقبض على «العميد» في «طائرة ند الشبا»



دبي (الاتحاد)



يواصل «التداوي 1» الذي يضم نخبة لاعبي دينامو الروسي تألقه في بطولة الكرة الطائرة، ضمن «النسخة الـ12» من دورة ند الشبا الرياضية، التي تقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وبتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، تحت شعار «قدرات لا حدود لها».

وفاز «التداوي 1» على «العميد» المدعوم بلاعبي بادوفا الإيطالي بنتيجة 3-0، وجاءت نتائج الأشواط «25-18 و25-22 و25-13».

أظهر «التداوي 1» تفوقه منذ بداية المباراة، معتمداً على خبرة لاعبيه «الروس»، وقوتهم الهجومية والدفاعية، حيث سددوا 31 هجمة مقابل 28، ومنعوا 16 ضربة مقابل 3. وفي الشوط الأول، نجح لاعبو «التداوي 1» في فرض سيطرتهم على الملعب، مما أدى إلى إنهاء الشوط بنتيجة 25-18، بفضل الضربات القوية والدفاع المنظم، وفي الشوط الثاني، حاول «العميد» العودة إلى أجواء المباراة، مستفيداً من مهارات لاعبيه الإيطاليين، إلا أن «التداوي 1» استمر في تقديم الأداء المتميز، وحسم الشوط لمصلحته 25-22، بفضل التناغم بني لاعبيه، وفي الشوط الثالث، واصل «التداوي 1» تألقه، وأظهر تفوقاً لافتاً، واستطاع بسط سيطرته التامة على مجريات اللعب، مستغلاً تراجع أداء «العميد»، ليُنهي الشوط 25-13، ويُعلن فوزه بالمباراة بثلاثة أشواط نظيفة.

أكد «التداوي 1» جدارته وقوته في دورة ند الشبا، معززاً آماله في حصد اللقب، فيما يحتاج «العميد» إلى مراجعة أدائه وتصحيح الأخطاء للعودة بقوة في المباريات المقبلة، وفي نهاية المباراة تم تكريم ديمترك جوك من «التداوي 1» بلقب أفضل لاعب في المباراة بعد تسجيله 12 نقطة في المباراة.

وفي المباراة الثانية فاز «زعبيل» الذي يعتمد على لاعبي تولوز الفرنسي، على «إتش إف إتش» الذي يضم لاعبي شباب الأهلي 3-1، واستفاد «زعبيل» من أخطائه التي سببت له الخسارة في المباراة السابقة أمام «التداوي 1»، وعمل على تنظيم لاعبيه بشكل أكثر دقة، وتمكن من فرض سيطرته على المباراة، رغم محاولات «إتش إف إتش». وشهد الشوط الأول ندية بين الفريقين، وانتهى بنتيجة 27-25 لمصلحة زعبيل الذي أنهى الشوط الثاني من دون مقاومة من «إتش إف إتش» حيث انتهى الشوط 25-17، وحاول «إتش إف إتش» العودة إلى المباراة، وقام بتسديد إرسالات قوية ساعدته في الفوز بالشوط الثالث 25-22، وفي الشوط الرابع تبادل الفريقان النقاط واحدة بواحدة حتى انتهى الشوط بنتيجة 25-23 لمصلحة زعبيل.

على صعيد آخر، تصدر «الحرس الوطني» ترتيب مجموعته في بطولة شد الحبل ضمن منافسات فئة الدوائر والمؤسسات الحكومية، حيث فاز على «الدفاع المدني برأس الخيمة»، كما فاز «الدفاع المدني بدبي» على «مؤسسة دبي للإعلام»، وفي الجولة الثانية فاز «الدفاع المدني برأس الخيمة» على «مؤسسة دبي للإعلام»، و«شرطة دبي» على «الدفاع المدني بدبي».

وفي منافسات الفئة المجتمعية، فاز «أكاديمية آي إف بي بي» على «إيه جيه»، و«العاصفة» على «الجوارح»، و«الكواسر» على «أبطال إي إف إس»، و«تروس للتجارة العامة» على «مجموعة دلسكو».