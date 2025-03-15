الأحد 16 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

10 آلاف محاكاة تكشف عن مفاجأة صادمة لريال مدريد في «أبطال أوروبا»!

10 آلاف محاكاة تكشف عن مفاجأة صادمة لريال مدريد في «أبطال أوروبا»!
15 مارس 2025 17:00


معتز الشامي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
فرنسا تؤكد التزامها الكامل تجاه تعافي لبنان وسيادته
مبابي يقود ريال مدريد إلى صدارة «الليجا»


أدى خروج ليفربول على يد باريس سان جيرمان في دور الـ16 إلى تغيير توقعات الكمبيوتر العملاق التابع لشركة أوبتا للمرشح الأبرز للفوز بدوري أبطال أوروبا.
وبعد الهزيمة في أنفيلد، انتقل برشلونة إلى المركز الأول، باعتباره المرشح الأبرز للفوز بدوري الأبطال هذا العام.
ويعطي حاسوب «أوبتا» الشبكة العالمية في الإحصاءات، لفريق هانسي فليك فرصة بنسبة 20.4% للفوز، ورفع كأس «ذات الأذنين»، ووضع الفوز على ليفربول فريق باريس سان جيرمان في المركز الثاني بين المرشحين للفوز باللقب، بنسبة 19.3%.
ويحتل أرسنال المركز الثالث على منصة التتويج في هذا الترتيب، حيث تبلغ احتمالات فوزه 16.8%.
ويأتي إنتر ميلان، الفريق الإيطالي الوحيد الذي تأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، في المركز الرابع بنسبة 16.4% للفوز باللقب في المسابقة القارية الأبرز للأندية، ومن المثير للدهشة أن ريال مدريد، ورغم فوزه على أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح، يظل خامس المرشحين للاحتفاظ باللقب، ويعطي حاسوب «أوبتا» فرصة 13.6% فقط للفوز بكأسه المفضلة، فيما يمكن وصفه بـ«مفاجأة»، ربما تكون غير سارة لـ«الميرنجي»، ويأتي خلف الفريق «الأبيض» في هذا الترتيب، بايرن ميونيخ بنسبة (9.7%)، يليه أستون فيلا (2.8%)، وفي المركز الأخير بوروسيا دورتموند (1%).
يقوم النموذج بتقدير احتمالية نتيجة كل مباراة (الفوز أو التعادل أو الخسارة)، باستخدام احتمالات سوق الرهان وتصنيف القوة الخاص بـ«الشبكة» وتعتمد الاحتمالات والتصنيفات على الأداء التاريخي والحديث للفريق، كما تتم محاكاة المنافسة 10000 مرة لتوليد النتيجة النهائية لكل فريق.

دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
ريال مدريد
باريس
برشلونة
أرسنال
بايرن ميونيخ
إنتر ميلان
آخر الأخبار
"أرادَ " تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة والبالغة قيمته 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
اقتصاد
"أرادَ" تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة بقيمة 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
28 فبراير 2025
قتلى وجرحى بانفجار في غرب سوريا
الأخبار العالمية
قتلى وجرحى بانفجار في غرب سوريا
15 مارس 2025
جانب من توزيع المساعدات للأسر المحتاجة في محافظة حضرموت (الصور من وام)
الأخبار العالمية
«الهلال الأحمر» الإماراتي تواصل جهودها الإغاثية في حضرموت
اليوم 02:58
سارة العوضي تلقي بيان الإمارات في الجلسة العامة غير الرسمية للجمعية العامة (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات: الحوار بين الأديان والثقافات ضروري لمواجهة الإسلاموفوبيا
اليوم 02:58
أعمدة الدخان تتصاعد إثر قصف موقع حوثي قرب صنعاء (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترامب يعلن قصف «الحوثيين» ويتعهد باستخدام «قوة ساحقة»
اليوم 02:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©