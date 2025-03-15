10 آلاف محاكاة تكشف عن مفاجأة صادمة لريال مدريد في «أبطال أوروبا»!



معتز الشامي (أبوظبي)



أدى خروج ليفربول على يد باريس سان جيرمان في دور الـ16 إلى تغيير توقعات الكمبيوتر العملاق التابع لشركة أوبتا للمرشح الأبرز للفوز بدوري أبطال أوروبا.

وبعد الهزيمة في أنفيلد، انتقل برشلونة إلى المركز الأول، باعتباره المرشح الأبرز للفوز بدوري الأبطال هذا العام.

ويعطي حاسوب «أوبتا» الشبكة العالمية في الإحصاءات، لفريق هانسي فليك فرصة بنسبة 20.4% للفوز، ورفع كأس «ذات الأذنين»، ووضع الفوز على ليفربول فريق باريس سان جيرمان في المركز الثاني بين المرشحين للفوز باللقب، بنسبة 19.3%.

ويحتل أرسنال المركز الثالث على منصة التتويج في هذا الترتيب، حيث تبلغ احتمالات فوزه 16.8%.

ويأتي إنتر ميلان، الفريق الإيطالي الوحيد الذي تأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، في المركز الرابع بنسبة 16.4% للفوز باللقب في المسابقة القارية الأبرز للأندية، ومن المثير للدهشة أن ريال مدريد، ورغم فوزه على أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح، يظل خامس المرشحين للاحتفاظ باللقب، ويعطي حاسوب «أوبتا» فرصة 13.6% فقط للفوز بكأسه المفضلة، فيما يمكن وصفه بـ«مفاجأة»، ربما تكون غير سارة لـ«الميرنجي»، ويأتي خلف الفريق «الأبيض» في هذا الترتيب، بايرن ميونيخ بنسبة (9.7%)، يليه أستون فيلا (2.8%)، وفي المركز الأخير بوروسيا دورتموند (1%).

يقوم النموذج بتقدير احتمالية نتيجة كل مباراة (الفوز أو التعادل أو الخسارة)، باستخدام احتمالات سوق الرهان وتصنيف القوة الخاص بـ«الشبكة» وتعتمد الاحتمالات والتصنيفات على الأداء التاريخي والحديث للفريق، كما تتم محاكاة المنافسة 10000 مرة لتوليد النتيجة النهائية لكل فريق.