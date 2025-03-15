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الرياضة

ريال مدريد يطارد فوزاً غائباً منذ 8 سنوات!

ريال مدريد يطارد فوزاً غائباً منذ 8 سنوات!
15 مارس 2025 16:00


مراد المصري (أبوظبي)
يلتقي ريال مدريد مع فياريال، الليلة، في اختبار صعب ضمن الدوري الإسباني لكرة القدم، بالنظر إلى أن «الملكي» لم يحقق الفوز على ملعب لا سيراميكا الخاص بمنافسه، منذ نحو 8 سنوات، وتحديداً في فبراير 2017، عندما تفوق 3-2.
ومنذ ذلك الوقت التقى الفريقان 7 مرات في ملعب فريق «الغواصة الصفراء»، وانتهت هذه المباريات بفوز فياريال مرة واحدة، والتعادل 6 مرات.
ويدرك ريال مدريد أن الخطأ ممنوع في حال أراد مواصلة الضغط على برشلونة متصدر الترتيب، كما أنه يتسلح بمعنويات الفوز على ملعبه 2-0 في لقاء الدور الأول هذا الموسم، وسجل الهدفين فيدريكو فالفيردي وفينيسيوس جونيور.
وتتميز مواجهات ريال مدريد وفياريال بالشهية التهديفية المرتفعة، ففي آخر 6 مباريات في مختلف المسابقات، بلغ معدل تسجيل الأهداف 4.7 هدف في المباراة الواحدة، علماً أن آخر مباراة أقيمت على ملعب «لا سيراميكا» في «الليجا» الموسم الماضي انتهت بالتعادل 4-4.

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