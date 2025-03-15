15 لاعباً في قائمة «سفراء دوري أدنوك» في «أيام الفيفا»



معتصم عبدالله (أبوظبي)

انضم 15 لاعباً من أجانب أندية «دوري أدنوك للمحترفين»، إلى منتخبات بلدانهم، بالتزامن مع «أيام الفيفا»، خلال الفترة من 17 إلى 25 مارس الجاري، تأهباً للمشاركات الدولية والقارية في التصفيات المؤهلة لمونديال 2026، والمباريات الودية الدولية، وغيرها.

وواصل منتخبا كوريا الجنوبية وإيران ضم المجموعة الأكبر من الأجانب الدوليين لأندية «دوري أدنوك»، حيث شملت القائمة الخماسي يو مين تشو «الشارقة»، سيونج هيون «الوصل»، بارك يونج «العين»، كوون كيونج، دوجاي وون «خورفكان»، فيما ضمت قائمة منتخب إيران الرباعي مهدي قائدي، سامان قدوس «كلباء»، سردار أزمون، سعيد عزت الله «شباب الأهلي».

في المقابل، واصل سفيان رحيمي نجم العين فرض اسمه ضمن قائمة منتخب المغرب لمواجهتي النيجر وتنزانيا في تصفيات كأس العالم 2026، فيما ينضم زميله روميرو كاكو لمنتخب بلاده باراجواي في مباراتيه أمام تشيلي وكولومبيا في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة للمونديال، بدوره استدعى مدرب سورينام تايرون كونراد لاعب نادي الشارقة، وضمت قائمة الأجانب الدوليين عمر خربين لاعب الوحدة العائد لمنتخب سوريا، والبحريني علي مدن لاعب وسط عجمان.

وتلقي غيابات الدوليين الأجانب بظلالها على مشاركات الأندية المحلية في مواجهات الدور نصف النهائي لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، والتي تتواصل في غياب الدوليين، ليرتفع إجمالي الغيابات المحتملة للاعبي أندية «المربع الذهبي» إلى 32 لاعباً، من بينهم لاعبو منتخب الإمارات الأول، والأولمبي، بجانب الأجانب الدوليين.

وينطلق المربع الذهبي لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بمرحلة الذهاب يومي الاثنين والثلاثاء، حيث يلتقي الوصل والجزيرة، والشارقة وشباب الأهلي على التوالي، في انتظار الإياب الحاسم مساء السبت والأحد المقبلين.

ويشهد نصف النهائي للموسم الحالي مشاركة 3 أبطال سابقين بقيادة شباب الأهلي، والشارقة، والجزيرة، فيما يبحث الوصل عن «باكورة» ألقابه في المسابقة التي توج بها 8 أبطال.

أبرز غيابات الدوليين عن أندية نصف «نهائي الكأس»

الوصل

المنتخب الأول: طحنون الزعابي، جوناتاس سانتوس، فابيو ليما، كايو كانيدو

الأجانب: سيونج هيون «كوريا الجنوبية»

الجزيرة

المنتخب الأول: علي خصيف، محمد العطاس، خليفة الحمادي، زايد سلطان، عبدالله رمضان، برونو أوليفيرا

الأولمبي: زايد خميس، مبارك بني زامة، يوسف المرزوقي

الشارقة

المنتخب الأول: خالد توحيد، خالد الظنحاني، ماركوس ميلوني، لوان بيريرا، كايو لوكاس

الأجانب: يو مين تشو «كوريا الجنوبية»، تايرون كونراد «سورينام»

الأولمبي: مايد الكأس، مطر زعل

شباب الأهلي

المنتخب الأول: حمد القبالي، يحيى الغساني، حارب عبدالله، سلطان عادل

الأجانب: سردار أزمون، سعيد عزت الله «شباب الأهلي»

الأولمبي: حمدان سعيد، علي عبدالله، غيث عبدالله سهيل