الأهلي خاسراً أمام الزمالك بالثلاثة وخصم 3 نقاط إضافية!



القاهرة (د ب أ)



أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، اعتماد فوز الزمالك 3-صفر في مواجهة القمة على الأهلي التي كان مقرراً لها الثلاثاء الماضي، بالجولة الأولى من منافسات الدور الحاسم والفاصل لمسابقة الدوري المحلي.

وذكرت الرابطة في بيان رسمي أنه تقرر اعتماد نتيجة المباراة، باعتبار نادي الزمالك فائزاً بنتيجة 3-0 وذلك وفقاً للمادة «17ر4» من لائحة المسابقة، وخصم ثلاث نقاط من النادي الأهلي، بخلاف النقاط الخاصة بالمباراة التي اعتبر فيها مهزوماً مع تحمل النادي الأهلي جميع الخسائر الناتجة عن فقدان الدخل من العقود التجارية وعقود البث وكافة النفقات الأخرى المترتبة على المشاركة في مباريات المسابقة قبل الانسحاب بناء على مطالبة صادرة من الجهات أصحاب الحقوق وذلك وفقاً للمادة «17ر8» من لائحة المسابقة.

وأضافت الرابطة أنها في انتظار البت في الشكوى المقدمة من النادي الأهلي إلى اللجنة الأولمبية المصرية والالتزام بقرار اللجنة الأولمبية في ذلك الشأن.

وكانت إدارة الأهلي رفضت خوض مباراة القمة أمام الزمالك التي كانت يوم الثلاثاء الماضي، بسبب عدم استقدام حكام أجانب.

كان الأهلي تقدم بشكوى للجنة الأولمبية المصرية ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية المحترفة بخصوص ما تم من إجراءات مخالفة للوائح بشأن مباراة القمة، والعمل على إقامتها بحكام مصريين بالمخالفة لقرار رابطة الأندية المحترفة، «المنوطة بتنظيم مسابقة الدوري»، بإقامة المباراة بطاقم تحكيم أجنبي لضمان العدالة بين كل الأطراف.

وأحالت اللجنة الأولمبية المصرية الشكوى التي تقدم بها الأهلي إلى اللجنة المختصة لدراستها.

وذكرت اللجنة الأولمبية المصرية في بيان عبر مركزها الإعلامي أن الشكوى التي تلقتها تتعلق بوقائع مرتبطة بمباراة القمة في الدوري المصري.

وأضافت أنها تسعى للبت في الشكوى والرد عليها قبل انطلاق الجولة القادمة من المسابقة.