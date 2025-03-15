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الرياضة

أرتيتا يتوقع «معركة تكتيكية» بين أرسنال وتشيلسي

أرتيتا يتوقع «معركة تكتيكية» بين أرسنال وتشيلسي
15 مارس 2025 20:02

 
لندن (د ب أ)

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قال الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لأرسنال، إنه يتوقع أن تشهد مواجهة تشيلسي، الأحد، ضمن الدوري الإنجليزي لكرة القدم، معركة تكتيكية أمام فريق يقوده الإيطالي إنزو ماريسكا.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا»، أن أرسنال اكتسح تشيلسي بنتيجة 5- صفر في ملعب «الإمارات» في الموسم الماضي، حيث تواجد الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو في قيادة تشيلسي، وكان الفريق في حالة فنية سيئة في الشوط الثاني، وتلقى أربعة أهداف في شباكه في 18 دقيقة.
وتغيرت الكثير من الأمور خلال الـ11 شهراً الماضية، حيث يذهب تشيلسي إلى شمال العاصمة الإنجليزية في موقف جيد مع احتلاله المركز الرابع منافساً على مراكز التأهل لدوري أبطال أوروبا.
على الجانب الآخر، تراجعت حظوظ أرسنال في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي في الأسابيع الأخيرة، حيث فشل الفريق في تحقيق الفوز في آخر ثلاث مباريات.
وقال أرتيتا: «أعتقد أنها ستكون مباراة مختلفة تماماً، أعتقد أنهم تطوروا فريقاً بشكل مثير للإعجاب، مع العمل الذي قام به إنزو ووجود مواهب عديدة في قائمة الفريق، أعتقد أنها ستكون مباراة صعبة، وعلينا تقديم أفضل ما لدينا».
وأضاف: «الفريقان لديهما الرغبة في الهيمنة والسيطرة على اللعب والضغط العالي، وهما يشبهوننا في طريقة احتفاظنا بالكرة، ولديهم الكثير من الإمكانات الفردية العالية على أرض الملعب».
وتابع أرتيتا: «الأمر يتعلق بفرض أسلوب لعبك والطريقة التي ترغب بها في الفوز بالمباراة، وتجريدهم من نقاط قوتهم».

 

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
أرسنال
تشيلسي
أرتيتا
إنزو ماريسكا
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