إنريكي يطالب جماهير سان جيرمان بالاستمتاع



باريس (د ب أ)



طالب لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان جماهير النادي بالتركيز على دعم الفريق، في مباراة مارسيليا، الأحد، في «كلاسيكو» الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»، أنه في وقت سابق من الموسم الجاري، اضطر باريس سان جيرمان إلى إغلاق جزء من ملعبه «حديقة الأمراء» بسبب هتافات عدائية ضد أدريان رابيو لاعب وسط باريس سان جيرمان السابق الذي انضم إلى مارسيليا بصفقة انتقال حر في سبتمبر الماضي، ويتوقع أن يشارك أساسياً الأحد.

وسئل إنريكي عن قلقه من تكرار الهتافات العدائية، ليجيب قائلاً «أعرف أنه في مباريات الديربي الكبيرة، يرتفع مستوى الإثارة، ويجب على جماهير باريس التركيز على فريقنا والاستمتاع بالأداء الذي نقدمه».

أضاف المدرب الإسباني «نحترم منافسينا، ولا نحتاج للتركيز عليهم بل التركيز كل طاقتنا على دعم الفريق».

وعندما كان لاعباً، انضم إنريكي من ريال مدريد إلى غريمه برشلونة في عام 1996، وسئل إنريكي عن مدى تفهمه لموقف رابيو، وأجاب «لا أتذكر حقاً ما حدث لي، ولكن لا أعتقد أنهم أطلقوا صيحات استهجان ضدي، ولم أتعرض لهتافات مسيئة، بل كان أمراً رائعاً».

وتجمع هذه النسخة من كلاسيكو فرنسا بين فريقين يحتلان المركزين الأول والثاني في الدوري، وتبدو المنافسة ضعيفة في ظل تفوق باريس سان جيرمان في الصدارة بفارق 16 نقطة كاملة عن غريمه التقليدي.

وقال إنريكي «أرى أن مباريات الديربي لا علاقة لها بموقف الفريقين في جدول الدوري، لأن المنافسة بين الفريقين تاريخية وممتدة منذ سنوات طويلة، وهذا أمر إيجابي للفريقين، لأن كلاهما يحتاج للآخر، فلا يمكن تخيل الدوري الإسباني دون ريال مدريد وبرشلونة، والأمر نفسه في فرنسا، فهي مباريات مثيرة بأجواء مميزة».

وتابع مدرب باريس سان جيرمان «الديربي يحتاج من المدرب لتهدئة لاعبيه أكثر من تحفيزهم، فهي بالتأكيد مباراة خاصة، وكل ديربي يكون على قدر عالٍ من الإثارة، وعلينا أن نكون هادئين وفي أفضل حالة ممكنة؛ لذا لا بد من تهدئة الأجواء».

وفي الجهة الأخرى يدرك روبرتو دي تشيربي مدرب مارسيليا الفارق الكبير في النقاط بين الفريقين، لكنه يفكر في المباراة على حدة، ودعا الجماهير لحضور التدريبات للتأكيد على لاعبيه بأهمية هذه المباراة.

وقال دي تشيربي «من يأتي إلى مارسيليا ويعتقد أن مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا عادية، فهو لا يفهم شيئاً، فهذه المباراة أكثر من مجرد ثلاث نقاط».

وأضاف «علينا التحلي بالصبر، وسيكون من الخطأ الاعتقاد بأننا نستطيع السيطرة على المباراة دون معاناة».