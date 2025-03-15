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الرياضة

فلاح بن زايد يعيد تشكيل مجلس إدارة نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو

فلاح بن زايد ينعى سعيد بن زايد آل نهيان
15 مارس 2025 21:04

 
أبوظبي (وام)

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أصدر سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، برئاسة سموه وعضوية كل من سعيد بن حوفان المنصوري «نائباً للرئيس»، وعيسى حسن المنصوري، وزايد خليفة الزعابي، وعامر حسين الصيعري، أعضاءً، وخالد سعيد المرزوقي «عضواً منتدباً» ومديراً تنفيذياً.
وتمتد فترة التشكيل الجديد لمجلس الإدارة لمدة 3 سنوات، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة، ويستمر المجلس المكلف في تصريف أعمال النادي لدى انتهاء مدته، إلى أن يتم تعيين مجلس جديد، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم، ويُعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره.
وأكد سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، ثقته في الجميع، متمنياً لهم السداد والتوفيق في تحقيق أهداف النادي والشركات التابعة له.

الإمارات
أبوظبي
فلاح بن زايد
نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو
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