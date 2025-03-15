بايرن ميونيخ.. «نزيف جديد»!



برلين (أ ف ب)



واصل بايرن ميونيخ هدر النقاط، بتعادله مع مضيفه أونيون برلين 1-1، في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.

تقدم البايرن بفضل لوروا سانيه (75)، وأدرك أونيون التعادل عبر «البديل» بينيدكت هوليرباش (83).

ورفع البايرن الذي كان تعرض لخسارة مفاجئة أمام بوخوم 2-3 في المرحلة الماضية، وسقط في فخ التعادل للمرة الخامسة هذا الموسم، رصيده إلى 62 نقطة، متقدماً بفارق 9 نقاط عن وصيفه حامل اللقب باير ليفركوزن الذي خرج على يد عملاق بافاريا من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بخسارته 0-5 بإجمالي المباراتين.

ويأمل ليفركوزن في تقليص الفارق إلى 6 نقاط والإبقاء على آماله بالاحتفاظ بلقبه في، حال فوزه على مضيفه شتوتجارت وصيفه في الموسم الماضي، عندما يتواجهان الأحد.

ورغم سيطرة تامة بلغت نسبتها 83 في المئة في الشوط الأول، بدا البايرن عاجزاً هجومياً أمام فريق لم يسبق له الفوز على النادي البافاري في أي من المواجهات الـ11 السابقة بينهما في الدوري، ولم يسدد بين الخشبات الثلاث سوى مرة واحدة من أصل 8 محاولات.

واستهل الفرنسي دايو أوباميكانو فرص عملاق بافاريا في الدقيقة التاسعة بتسديدة من 25 متراً خارج المرمى، قبل أن يهدر مواطنه ميكايل أوليسيه فرصة أخرى (27).

ولم يشذ الشوط الثاني عن الأول، وتابع البايرن إهدار الفرص حيث سدد جمال موسيالا كرة لم يجد الحارس الدنماركي فريدريك روينوف صعوبة في التقاطها (63).

وافتتح البايرن التسجيل بعد لعبة جماعية، بدأها أوليسيه ومرر الكرة داخل المنطقة إلى الكرواتي يوسيب ستانيشيتش الذي تفادى خروج الحارس بتمريرة خلفية تابعها سانيه بقوة في الشباك (75)، وهو الهدف السابع لسانيه في 22 مباراة في الدوري هذا الموسم.

ولم يتأخر أونيون في إدراك التعادل بفضل «البديل» هوليرباش الذي استغل خطأ في التصدي للكرة من الحارس الشاب يوناس أوربيج (21 عاماً)، بديل مانويل نوير المصاب، ليودعها في المرمى (83)، في سابع أهدافه في «بوندسليجا» هذا الموسم.

وأوقف فرايبورج سلسلة من 4 انتصارات توالياً لمضيفه ماينز المنقوص بفرضه عليه التعادل 2-2.

سجل هدفي ماينز الذي خاض الشوط الثاني بعشرة لاعبين، إثر طرد مدافعه دومينيك كور بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 43، قائده جوناثان بوركارت (34) والنرويجي أندرياس هانتشي-أولسن (74)، وهدفي فرايبورج، اللاعب النمساوي ميكايل جريجوريتش (58) ولوكاس كوبلير (79).

وكان ماينز الذي تعود خسارته الأخيرة في الدوري على أرض فيردر بريمن 0-1 في المرحلة العشرين، فاز على كل من هايدنهايم وسانت باولي بالنتيجة ذاتها 2-0 ولايبزج 2-1 وبوروسيا مونشنجلادباخ 3-1، في سلسلة من 6 مباريات لم يذق خلالها طعم الهزيمة، حيث كان تعادلا سلباً مع أوجسبورج في المرحلة الـ21 ثم فرايبورج.

ورفع ماينز رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثالث، وبات تحت تهديد أينتراخت فرانكفورت الرابع (42 نقطة) الذي يلعب بضيافة بوخوم الأحد، في حين يقبع فرايبورج الذي فشل في حصد النقاط الثلاث للمباراة الثالثة توالياً، حيث تعادل سلبا أمام أوجسبورج ولايبزج في المرحلتين الماضيتين، في المركز الخامس برصيد 42 نقطة.

وفاز أوجسبورج على ضيفه فولفسبورج 1-0، سجله فيليب تيتس في الدقيقة 53.

وسحق بوروسيا مونشنجلادباخ مضيفه فيردر بريمن 4-2.

ورفع مونشنجلادباخ رصيده إلى 40 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد بريمن عند 33 نقطة في المركز الثاني عشر.