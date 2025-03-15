كليفلاند يحطم رقمه بـ«القياسي 16»



لوس أنجلوس (أ ف ب)



حقق كليفلاند كافالييرز رقماً قياسياً في تاريخ مشاركاته في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين «أن بي أيه»، بعدما حصد فوزه السادس عشر توالياً، على مضيفه ممفيس جريزليز 133-124، ليعزز صدارته للمنطقة الشرقية، فيما ضمن بوسطن سلتيكس حامل اللقب بلوغ الأدوار الإقصائية.

وبعد أن واجه صعوبة أمام بروكلين الثلاثاء حين اضطر لتعويض تأخره، لم يجد كافالييرز أي مشكلة الجمعة في تينيسي.

كليفلاند الذي ضمن تأهله سابقاً إلى الأدوار الإقصائية «بلاي أوف»، تابع سعيه لضمان لقب المنطقة الشرقية الذي يمنحه أفضلية الأرض في «البلاي أوف».

سجل كليفلاند الذي حقق فوزه العشرين في آخر 21 مباراة، 75 نقطة في الشوط الأول، صانعاً تقدماً بلغ 18 نقطة.

في المقابل، لم يظهر ممفيس الذي توقفت سلسلته من أربعة انتصارات متتالية، بأنه قادر على صد الزوار الذي حصدوا فوزهم الـ56 مقابل 10 خسارات، كأفضل رصيد في الدوري هذا الموسم.

كان إيفان موبلي «22 نقطة» أفضل مسجل للفائز وأضاف داريوس جارلاند 20، علماً بأن سبعة لاعبين من كليفلاند سجلوا عشر نقاط أو أكثر.

ولدى ممفيس، لم تكن 44 نقطة من هدافه جا مورانت كافية لتجنيب فريقه الخسارة.

ويتقدم كليفلاند بفارق كبير عن وصيفه في الشرقية بوسطن سلتيكس، بعد فوز حامل اللقب على مضيفه ميامي هيت 103-91، فحصد بطاقة التأهل إلى «البلاي أوف».

وساهم ديريك وايت بحسم المباراة لسلتيكس، بعد تسجيله 12 نقطة في الربع الأخير، حين تفوق بوسطن على ميامي 25-14، رافعاً رصيده إلى 48 فوزاً و19 خسارة.

وكان النجم جايسون تايتوم أفضل مسجل لحامل لقب الدوري مع 28 نقطة، بينها 5 ثلاثيات، وأضاف زميله جرو هوليداي 25.

ولدى ميامي، كان الكندي أندرو ويجنز أفضل مسجل مع 23 نقطة.

وفي مباراة مثيرة في دنفر، كان لوس أنجلوس ليكرز الذي تعج صفوفه بالإصابات، قريباً من الفوز على ناجتس، قبل أن ينجح المضيف بخطفها 131-126.

غاب عن ليكرز نجومه ليبرون جيمس والسلوفيني لوكا دنتشيتش لإراحتهما والياباني روي هاتشيمورا، بالإضافة إلى جاكسون هايز.

قلب الفريق الأصفر الذي خاض المباراة بتشكيلة احتياطية، تخلفه بفارق 13 نقطة في الربع الثالث، وتقدم في الدقائق الأخيرة، بعد 37 نقطة من أوستن ريفز و32 من دالتون كنيكت.

لكن آمال الفوز تبخرت في الثواني القاتلة، بعد تسجيل دنفر، حامل اللقب في عام 2023، ثماني نقاط متتالية دون رد عبر الصربي نيكولا يوكيتش، الكندي جمال موراي وراسل وستبروك.

سجل أفضل لاعب في الدوري ثلاث مرات يوكيتش 28 نقطة وموراي 26 وكريستيان براون 22، ورفع دنفر رصيده إلى 43 فوزاً و24 خسارة في المركز الثاني لمنطقة الغرب، فيما تراجع ليكرز (40-25) إلى المركز الخامس بعد خسارته الرابعة توالياً.

وفي أتلانتا، سجل لوس أنجلوس كليبرز 68 نقطة في الشوط الثاني، ليقلب تأخره بفارق 11 بين الشوطين ويفوز على هوكس 121-98.

قاد جيمس هاردن العودة، مسجلاً 13 نقطة خلال تفوق فريقه 35-18 في الربع الثالث.

سجل كل من هاردن وكواهي لينارد 25 نقطة، وأضاف الكرواتي إيفيتسا زوباتس 18.

رغم فوزه، بقي كليبرز (36-30) في المركز الثامن ضمن الغربية، خارج المراكز الست المؤهلة «مباشرة» إلى «البلاي أوف».

وحقق هيوستن روكتس فوزه الخامس توالياً على حساب دالاس مافريكس 133-96، بفضل 30 نقطة من تاري إيسون و23 لجايلن غرين.

وارتقى روكتس الذي يمر بفترة جيدة راهناً إلى المركز الثالث في المنطقة الغربية (42-25).

ورفع إنديانا بايسرز رصيده إلى 37 فوزاً مقابل 28 خسارة، بعد فوز على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 112-100.