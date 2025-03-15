«أزمة صحية» توقف مباراة في إنجلترا



لندن (أ ب)



توقفت مباراة وريكسهام مع ويكومب بدوري الدرجة الثالثة الإنجليزي لكرة القدم لحوالي 50 دقيقة، بسبب تعرض أحد المشجعين لأزمة صحية في المدرجات.

وكانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي، قبل توقف المباراة في الدقيقة 77، بعد تعرض مشجع لأزمة صحية لم يكشف عن تفاصيلها، قبل نقله إلى المستشفى.

ونشر وريكسهام عبر حسابه على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي أن «المشجع غادر الملعب وهو في حالة مستقرة».

وقبل استئناف المباراة تم منح اللاعبين عشر دقائق لإجراء عمليات الإحماء، ثم حسم وريكسهام الفوز بهدف ليتقدم إلى المركز الثاني مع تبقي تسع جولات على نهاية الموسم.