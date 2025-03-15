صلاح ومرموش في تشكيلة مصر وغياب إمام عاشور

القاهرة (أ ف ب)



أعلن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم، قائمة «الفراعنة» التي تخوض مباراتي إثيوبيا وسيراليون ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

وشهدت القائمة تواجد نجمي الدوري الإنجليزي الممتاز محمد صلاح هداف ليفربول وعمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي، فيما كان أبرز الغائبين عنها صانع ألعاب الأهلي ومتصدر ترتيب هدافي الدوري المصري حالياً إمام عاشور.

كما غاب عنها مهاجم الزمالك وثاني هدافي الدوري ناصر منسي، فيما ضمت حارس مرمى البنك الأهلي عبد العزيز البلعوطي للمرة الأولى.

وبجانب صلاح ومرموش، ضمت القائمة أربعة محترفين خارج مصر هم مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي، ومحمد عبد المنعم مدافع نيس الفرنسي، ومحمود حسن «تريزيجيه» جناح الريان القطري، وحمدي فتحي لاعب وسط الوكرة القطري.

ويلتقي منتخب مصر مع إثيوبيا على ملعب العربي زوالي بمدينة الدار البيضاء المغربية في الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الأولى في 21 مارس، قبل أن يستقبل سيراليون على استاد القاهرة الدولي بعدها بأربعة أيام في الجولة السادسة.

ويعتلي «الفراعنة» قمة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط بعد 4 جولات، بعد الفوز على كل من جيبوتي (6-0) وسيراليون (2-0) وبوركينا فاسو (2-1)، وتعادل مع غينيا بيساو (1-1).

ويأتي منتخب غينيا بيساو في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، ثم بوركينا فاسو وسيراليون (5 نقاط لكل منهما)، وإثيوبيا (3 نقاط)، بينما يتذيل منتخب جيبوتي المجموعة بنقطة وحيدة.

وهنا التشكيلة:

لحراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - محمد عواد (الزمالك) - مصطفي شوبير (الأهلي) - عبد العزيز البلعوطي (البنك الأهلي)

للدفاع: محمد هاني (الأهلي) - أحمد عيد (المصري) - محمد عبد المنعم (نيس الفرنسي) - رامي ربيعة (الأهلي) - خالد صبحي (المصري) - حسام عبد المجيد (الزمالك)

للوسط: أحمد نبيل «كوكا» (الأهلي) - مروان عطية (الأهلي) - محمد شحاتة (الزمالك) - حمدي فتحي (الوكرة القطري) - نبيل عماد «دونجا» (الزمالك) - أحمد سيد «زيزو» (الزمالك) - محمود صابر (سموحة)

للهجوم: محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) - محمود حسن «تريزيجيه» (الريان القطري) - إبراهيم عادل (بيراميدز) - عمر مرموش (مانشستر سيتي الإنجليزي) - مصطفى فتحي (بيراميدز) - مصطفى محمد (نانت الفرنسي) - أسامة فيصل (البنك الأهلي).