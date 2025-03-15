الأحد 16 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الأهلي يرفض قرارات «الرابطة» حول أحداث مباراة الزمالك

الأهلي يرفض قرارات «الرابطة» حول أحداث مباراة الزمالك
15 مارس 2025 22:48

 
القاهرة (د ب أ)

أخبار ذات صلة
صلاح ومرموش في تشكيلة مصر وغياب إمام عاشور
الأهلي خاسراً أمام الزمالك بالثلاثة وخصم 3 نقاط إضافية!


قرر مجلس إدارة نادي الأهلي المصري رفض كل القرارات التي صدرت عن رابطة الأندية المصرية، والتي تتعلق باعتباره خاسراً مباراة الزمالك صفر-3، وخصم ثلاث نقاط أخري نهاية الموسم.
وقال الأهلي في بيان رسمي، إن مجلس الإدارة ناقش القرارات الصادرة عن رابطة الأندية المحترفة بخصوص مباراة القمة التي كان محدداً لها الثلاثاء الماضي.
وأضاف أن المجلس قرر رفض القرارات الصادرة عن رابطة الأندية المحترفة؛ لأنها تتحمل ومعها الاتحاد المصري لكرة القدم ما آلت إليه الأمور.
وتابع أنه تقرر التمسك بكافة المطالب التي جاءت بشكوى النادي للجنة الأولمبية المصرية، والتي تؤكد على أن الأهلي لم ينسحب من مباراة القمة طبقاً للمستندات المقدمة. وأوضح أنه تقرر احترام ما يصدر من قرارات عن اللجنة المشكلة لبحث شكوى النادي. وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة اعتماد فوز الزمالك 3 صفر في مواجهة القمة التي كان مقرراً لها الثلاثاء الماضي بالجولة الأولي من منافسات الدور الحاسم والفاصل لمسابقة الدوري المحلي.
وقالت الرابطة ببيان رسمي في وقت سابق أنه تقرر اعتماد نتيجة المباراة باعتبار نادي الزمالك فائزاً بنتيجة 0-3 وذلك وفقاً للمادة 17ر4 من لائحة المسابقة، بخصم ثلاث نقاط من النادي الأهلي بخلاف النقاط الخاصة بالمباراة التي اعتبر فيها الفريق مهزوماً. وأضافت أنه تقرر أن يتحمل الأهلي جميع الخسائر الناتجة عن فقدان الدخل من العقود التجارية وعقود البث وكافة النفقات الأخرى المترتبة على المشاركة في مباريات المسابقة قبل الانسحاب بناء على مطالبة صادرة من الجهات أصحاب الحقوق وذلك وفقاً للمادة 17ر8 من لائحة المسابقة.
وأضافت الرابطة أنها في انتظار البت في الشكوى المقدمة من النادي الأهلي إلى اللجنة الأولمبية المصرية والالتزام بقرار اللجنة الأولمبية في ذلك الشأن.
وكانت إدارة الأهلي رفضت خوض مباراة القمة أمام الزمالك التي كانت يوم الثلاثاء الماضي بسبب عدم وجود طاقم حكام أجنبي.

مصر
الدوري المصري
الأهلي المصري
الزمالك المصري
آخر الأخبار
"أرادَ " تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة والبالغة قيمته 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
اقتصاد
"أرادَ" تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة بقيمة 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
28 فبراير 2025
قتلى وجرحى بانفجار في غرب سوريا
الأخبار العالمية
قتلى وجرحى بانفجار في غرب سوريا
15 مارس 2025
جانب من توزيع المساعدات للأسر المحتاجة في محافظة حضرموت (الصور من وام)
الأخبار العالمية
«الهلال الأحمر» الإماراتي تواصل جهودها الإغاثية في حضرموت
اليوم 02:58
سارة العوضي تلقي بيان الإمارات في الجلسة العامة غير الرسمية للجمعية العامة (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات: الحوار بين الأديان والثقافات ضروري لمواجهة الإسلاموفوبيا
اليوم 02:58
أعمدة الدخان تتصاعد إثر قصف موقع حوثي قرب صنعاء (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترامب يعلن قصف «الحوثيين» ويتعهد باستخدام «قوة ساحقة»
اليوم 02:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©