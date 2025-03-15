الأهلي يرفض قرارات «الرابطة» حول أحداث مباراة الزمالك



القاهرة (د ب أ)



قرر مجلس إدارة نادي الأهلي المصري رفض كل القرارات التي صدرت عن رابطة الأندية المصرية، والتي تتعلق باعتباره خاسراً مباراة الزمالك صفر-3، وخصم ثلاث نقاط أخري نهاية الموسم.

وقال الأهلي في بيان رسمي، إن مجلس الإدارة ناقش القرارات الصادرة عن رابطة الأندية المحترفة بخصوص مباراة القمة التي كان محدداً لها الثلاثاء الماضي.

وأضاف أن المجلس قرر رفض القرارات الصادرة عن رابطة الأندية المحترفة؛ لأنها تتحمل ومعها الاتحاد المصري لكرة القدم ما آلت إليه الأمور.

وتابع أنه تقرر التمسك بكافة المطالب التي جاءت بشكوى النادي للجنة الأولمبية المصرية، والتي تؤكد على أن الأهلي لم ينسحب من مباراة القمة طبقاً للمستندات المقدمة. وأوضح أنه تقرر احترام ما يصدر من قرارات عن اللجنة المشكلة لبحث شكوى النادي. وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة اعتماد فوز الزمالك 3 صفر في مواجهة القمة التي كان مقرراً لها الثلاثاء الماضي بالجولة الأولي من منافسات الدور الحاسم والفاصل لمسابقة الدوري المحلي.

وقالت الرابطة ببيان رسمي في وقت سابق أنه تقرر اعتماد نتيجة المباراة باعتبار نادي الزمالك فائزاً بنتيجة 0-3 وذلك وفقاً للمادة 17ر4 من لائحة المسابقة، بخصم ثلاث نقاط من النادي الأهلي بخلاف النقاط الخاصة بالمباراة التي اعتبر فيها الفريق مهزوماً. وأضافت أنه تقرر أن يتحمل الأهلي جميع الخسائر الناتجة عن فقدان الدخل من العقود التجارية وعقود البث وكافة النفقات الأخرى المترتبة على المشاركة في مباريات المسابقة قبل الانسحاب بناء على مطالبة صادرة من الجهات أصحاب الحقوق وذلك وفقاً للمادة 17ر8 من لائحة المسابقة.

وأضافت الرابطة أنها في انتظار البت في الشكوى المقدمة من النادي الأهلي إلى اللجنة الأولمبية المصرية والالتزام بقرار اللجنة الأولمبية في ذلك الشأن.

وكانت إدارة الأهلي رفضت خوض مباراة القمة أمام الزمالك التي كانت يوم الثلاثاء الماضي بسبب عدم وجود طاقم حكام أجنبي.