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الرياضة

ليل.. «صدمة جديدة»!

ليل.. «صدمة جديدة»!
15 مارس 2025 22:58

 
باريس (أ ف ب)

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تلقى ليل صدمة أخرى يضيفها إلى خروجه في منتصف الأسبوع من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك بتلقيه هزيمته الأولى أمام مضيفه نانت الجريح منذ 2015 بالخسارة أمامه 0-1 سجله البديل المصري مصطفى محمد في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
ودخل ليل إلى لقائه مع مضيفه الذي يقاتل من أجل البقاء في دوري الأضواء، بمعنويات مهزوزة بعد سقوطه الأربعاء على أرضه في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال أمام بوروسيا دورتموند الألماني 1-2، بعدما كان صاحب هدف التقدم، مفرطاً بالتعادل الإيجابي الذي حققه إياباً خارج الديار 1-1.
وكان ليل مرشحاً لاستعادة توازنه ضد فريق لم يخسر أمامه منذ 29 سبتمبر 2015 (0-1 على أرضه)، لكن ورغم التفوق العددي، عجز عن العودة بانتصاره التاسع للموسم ومُني بهزيمته الأولى على أرض نانت منذ مايو 2004 (0-2).
وبدا الفريقان في طريقهما إلى التعادل، لكن ورغم خسارته جهود مدافعه الكاميروني جان شارل كاستيليتو في الدقيقة 74 بالبطاقة الحمراء، خطف نانت هدف فوزه السادس للموسم عبر البديل محمد بكرة رأسية (83)، رافعا رصيد فريقه إلى 27 نقطة في المركز الثالث عشر، فيما تجمد رصيد ليل عند 44 نقطة في المركز الخامس، بفارق نقطتين أمام ليون السادس الذي يلتقي الأحد مع ضيفه لوهافر.

 

الدوري الفرنسي
ليل
نانت
دوري أبطال أوروبا
دورتموند
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