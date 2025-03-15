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الرياضة

إنزاجي يعترف بصعوبة مباراة الإنتر أمام أتالانتا

إنزاجي يعترف بصعوبة مباراة الإنتر أمام أتالانتا
15 مارس 2025 23:00

 
روما (د ب أ)

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اعترف سيموني إنزاجي المدير الفني لإنتر ميلان بصعوبة مواجهة فريقه أمام مضيفه أتالانتا الأحد بالدوري الإيطالي لكرة القدم، حيث تجمع بين الفريقين صاحبي أقوى خطي هجوم في الموسم الحالي.
ويتطلع أتالانتا للفوز لاقتناص الصدارة من إنتر ميلان، في حال إخفاق نابولي في الفوز على ملعب فينيزيا.
ويقتسم الإنتر وأتالانتا أقوى هجوم في الموسم الحالي، حيث سجل كل منهما 63 هدفاً، في الوقت الذي أنعش فيه أتالانتا حظوظه في المنافسة على اللقب بفوزه الكاسح على ملعب يوفنتوس بأربعة أهداف الأسبوع الماضي.
وقال إنزاجي «كلا الفريقين هجوميان، ويضمان أفضل مهاجمي الدوري الإيطالي، لذا علينا أن نكون أقوياء وجاهزين لقراءة كل موقف، سواء من اللعب المفتوح أو من الكرات الثابتة، علينا أن نركز بشكل دائم».
وأضاف «نحن فريقان رائعان ونتطلع لتطوير طراز الكرة المعاصرة».
وأوضح مدرب إنتر ميلان «كلانا يسجل الكثير من الأهداف، حيث يفضل كلانا كرة القدم الهجومية».
ويخوض إنتر ميلان المباراة بعد حجز مقعده في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا بتفوقه على أيندهوفن الهولندي 4-1 في مجموع لقاءي الذهاب والإياب لدور الـ16 .
ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) عن إنزاجي قوله «ستكون مباراة يجب أن نخوضها بأفضل ما يمكن، بطاقة كبيرة وحماس وعزيمة كبيرة، لأننا ندرك قوة خصمنا، علينا التركيز جيداً، وأن نكون حاسمين».

الدوري الإيطالي
الكالشيو
إنتر ميلان
أتالانتا
نابولي
سيموني إنزاجي
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