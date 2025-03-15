«سمحة» تظفر بناموس الشوط الأول و«السايح» يتصدر الجعدان

عبدالله عامر (الوثبة)

برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، انطلقت أمس، بميدان الهجن بالوثبة في أبوظبي فعاليات المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة، الذي ينظمه اتحاد سباقات الهجن، على مدار 4 أيام، لفئة الحقايق، بمشاركة ملاك الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وشهد انطلاقة ختامي الوثبة، معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، رئيس اللجنة المنظمة، وأقيمت المنافسات في الميدان الجنوبي وخصصت لسن الحقايق لهجن أبناء القبائل، لمسافة 4 كلم، وشهد اليوم الأول إقامة 20 شوطاً.

وجاءت انطلاقة المهرجان قوية، في ظل المنافسة الشديدة من المطايا المشاركة، من أجل حصد الناموس والجوائز المالية القيمة التي خصصتها اللجنة العليا المنظمة للحدث التراثي.

أقيمت المنافسات وسط الأجواء الرمضانية خلال الشهر المبارك، وفازت «سمحة» لهادي راشد المقرح المري بناموس أول أشواط ختامي الوثبة 2025 المخصص للحقايق الأبكار، بعد أن قطعت مسافة الشوط في 5:49:80 دقيقة، وحصدت الجائزة المالية وقدرها 150 ألف درهم.

بينما انتزع «السايح» لعبد الله حمد بن نهيان العامري لقب وناموس الشوط الثاني في منافسات الحقايق والمخصص للجعدان، وقطع مسافة الشوط في زمن 5:51:77 دقيقة.

شهد الشوط الثالث فوز «ترف» لعبد الله علي راشد المري بالمركز الأول، محققة زمناً 5:52:52 دقيقة، فيما أحرز «الهبوب»، المملوك لسعيد سالم حمد الجديلي، ناموس الشوط الرابع للحقايق الجعدان، مسجلاً توقيتاً زمنياً 5:53:33 دقيقة.

وأهدت «أمجاد» مالكها سالم ناصر فهيد المكسور ناموس الشوط الخامس، محققة زمناً 5:52:23 دقيقة، فيما ذهب لقب الشوط السادس لـ «عوايد» المملوكة للشعار القوي باسم عبد الله حمد بن نهيان العامري، بزمن 5:51:89 دقيقة.

وسجل شعار حمد حران حمد بن حميدان أول انتصاراته في منافسات اليوم الأول، وحصد لقب الشوط السابع عن طريق «الدنقلاوي» الذي نجح في تحقيق توقيت زمني 5:49:89 دقيقة، بينما ذهب ناموس الشوط الثامن ل «زاخر» لمحمد بخيت حميدي المقارح، التي تجاوزت خط النهاية في المركز الأول بتوقيت 5:49:81 دقيقة، أما الشوط التاسع فكان من نصيب «مبروكة» لسعيد علي عبيد بالرشيد الكتبي، بعدما سجلت توقيتاً زمنياً 5:50:54 دقيقة، بينما فاز بالشوط العاشر «سياف» لناصر مبارك القصيلي المنصوري.

تسعيرة هجن الرئاسة

أعلنت مؤسسة هجن الرئاسة عن تسعيرتها الخاصة بالمهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن، لفئة الحقايق، وحددت المؤسسة التسعيرة كالتالي:

أشواط الرموز للحقايق الأبكار، المركز الأول 2 مليون درهم، المركز الثاني مليون ونصف المليون درهم، المركز الثالث 1.2 مليون درهم، من المركز الرابع لغاية العاشر مليون درهم.

أشواط الرموز للحقايق الجعدان، المركز الأول مليون ونصف المليون درهم، المركز الثاني 1.2 مليون درهم، المركز الثالث مليون درهم، من المركز الرابع لغاية العاشر 800 ألف درهم، باقي أشواط الأبكار مليون درهم، باقي أشواط الجعدان 800 ألف درهم.

18 شوطاً اليوم

تتواصل منافسات سن الحقايق لهجن أبناء القبائل، اليوم، في الميدان الجنوبي بإقامة 18 شوطاً، والذي خصصته اللجنة المنظمة لفئة الإنتاج، حيث تركض المطايا المشاركة في أشواط الأبكار والجعدان الإنتاج لحصد جوائز مالية قيمة.

موعد مع الرموز

تتجه الأنظار غداً وبعد غد مع إقامة أشواط الرموز، والتي سيحضر من خلالها التنافس على 20 شوطاً، والبداية مع الحقايق الأبكار المفتوح والجائزة كأس ومليون ونصف المليون درهم، وفي الشوط الثاني للحقايق الجعدان المفتوح يحصل صاحب المركز الأول على بندقية ومليون درهم، وفي اليوم الرابع والأخير سيشهد المهرجان 12 شوطاً للإنتاج والمنتجين والانطلاقة من كأس الحقايق الأبكار الإنتاج والجائزة كأس ومليون ونصف المليون درهم، بينما يحصل الفائز بالشوط الثاني على شداد ومليون درهم.