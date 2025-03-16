الهلال يحافظ على «الفارق 4» مع الاتحاد

الرياض (أ ف ب)



بقي الهلال قريباً من الاتحاد المتصدر، وحافظ على حظوظه في إحراز اللقب للمرة الثانية توالياً، والسابعة في المواسم التسعة الأخيرة، وذلك بفوزه على مضيفه التعاون 2-0، في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري السعودي لكرة القدم.

ودخل الهلال اللقاء متخلفاً بفارق 7 عن نقاط عن الاتحاد المتصدر، بعد فوز الأخير على الرياض 2-1، لكنه أعاده إلى 4 نقاط بانتصاره الخامس توالياً على التعاون والثامن عشر للموسم.

ويدين الهلال، القادم من تأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة بفوزه الكبير على طشقند الأوزبكستاني 4-0 إياباً بعد خسارته ذهابا 0-1، بالفوز إلى محمد كنو، والبرازيلي ماركوس ليوناردو اللذين سجلا هدفي الفوز في الدقيقتين 12 و75 توالياً.

وأعاد الهلال الفارق بينه وبين النصر الثالث، الفائز على الخلود 3-1، إلى 6 نقاط قبل المواجهة المرتقبة بينهما في المرحلة المقبلة في 4 أبريل بعد نافذة المباريات الدولية.

وبمعنويات التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة بفوزه على الريان القطري 2-0 في إياب ثمن النهائي (فاز أيضا ذهاباً 3-1 خارج الديار)، بدا الأهلي في طريقه للفوز على مضيفه الأخدود بعد تقدمه بهدف حتى الوقت بدل الضائع سجله في الدقيقة 28 بهدية من الجامايكي داميان لوي الذي حوّل الكرة بالخطأ في شباكه.

لكن البديل صالح آل عباس أعطى الأمل للأخدود بإدراكه التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، قبل أن يهديه النيجيري سايفيور جادوين الفوز الخامس للموسم والأول في المراحل التسع الأخيرة بهدف في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع.

وبهذا التعثر، فشل الأهلي في الاستفادة من خسارة القادسية أمام ضمك 0-1 ليزيحه عن المركز الرابع وبقي خامساً برصيد 48 نقطة، مقابل 20 للأخدود الذي صعد من ذيل الترتيب إلى المركز السادس عشر برصيد 20 نقطة، وبفارق الأهداف أمام الوحدة الفائز الجمعة على الخليج 2-0.

وبعد ثلاثة تعادلات متتالية وهزيمة في المراحل الأربع الماضية، عاد الفيحاء إلى سكة الانتصارات وألحق بمضيفه الاتفاق الهزيمة العاشرة للموسم بالفوز عليه بهدفين للإنجليزي كريس سمولينج (45) والبرتغالي جواو كوستا (63 بالخطأ في مرماه).

ورفع الفيحاء رصيده إلى 25 نقطة في المركز الرابع عشر، مقابل 35 للاتفاق في المركز السابع.