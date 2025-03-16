الإثنين 17 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الهلال يحافظ على «الفارق 4» مع الاتحاد

الهلال يحافظ على «الفارق 4» مع الاتحاد
16 مارس 2025 10:15

الرياض (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
تعاون سعودي عراقي يجهض تهريب شحنة ضخمة من المخدرات
ريال مدريد يفسح الطريق أمام مارسيليا لضم «صخرة» النصر!


بقي الهلال قريباً من الاتحاد المتصدر، وحافظ على حظوظه في إحراز اللقب للمرة الثانية توالياً، والسابعة في المواسم التسعة الأخيرة، وذلك بفوزه على مضيفه التعاون 2-0، في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري السعودي لكرة القدم.
ودخل الهلال اللقاء متخلفاً بفارق 7 عن نقاط عن الاتحاد المتصدر، بعد فوز الأخير على الرياض 2-1، لكنه أعاده إلى 4 نقاط بانتصاره الخامس توالياً على التعاون والثامن عشر للموسم.
ويدين الهلال، القادم من تأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة بفوزه الكبير على طشقند الأوزبكستاني 4-0 إياباً بعد خسارته ذهابا 0-1، بالفوز إلى محمد كنو، والبرازيلي ماركوس ليوناردو اللذين سجلا هدفي الفوز في الدقيقتين 12 و75 توالياً.
وأعاد الهلال الفارق بينه وبين النصر الثالث، الفائز على الخلود 3-1، إلى 6 نقاط قبل المواجهة المرتقبة بينهما في المرحلة المقبلة في 4 أبريل بعد نافذة المباريات الدولية.
وبمعنويات التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة بفوزه على الريان القطري 2-0 في إياب ثمن النهائي (فاز أيضا ذهاباً 3-1 خارج الديار)، بدا الأهلي في طريقه للفوز على مضيفه الأخدود بعد تقدمه بهدف حتى الوقت بدل الضائع سجله في الدقيقة 28 بهدية من الجامايكي داميان لوي الذي حوّل الكرة بالخطأ في شباكه.
لكن البديل صالح آل عباس أعطى الأمل للأخدود بإدراكه التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، قبل أن يهديه النيجيري سايفيور جادوين الفوز الخامس للموسم والأول في المراحل التسع الأخيرة بهدف في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع.
وبهذا التعثر، فشل الأهلي في الاستفادة من خسارة القادسية أمام ضمك 0-1 ليزيحه عن المركز الرابع وبقي خامساً برصيد 48 نقطة، مقابل 20 للأخدود الذي صعد من ذيل الترتيب إلى المركز السادس عشر برصيد 20 نقطة، وبفارق الأهداف أمام الوحدة الفائز الجمعة على الخليج 2-0.
وبعد ثلاثة تعادلات متتالية وهزيمة في المراحل الأربع الماضية، عاد الفيحاء إلى سكة الانتصارات وألحق بمضيفه الاتفاق الهزيمة العاشرة للموسم بالفوز عليه بهدفين للإنجليزي كريس سمولينج (45) والبرتغالي جواو كوستا (63 بالخطأ في مرماه).
ورفع الفيحاء رصيده إلى 25 نقطة في المركز الرابع عشر، مقابل 35 للاتفاق في المركز السابع.

السعودية
الدوري السعودي
الهلال
اتحاد جدة
التعاون
الأهلي السعودي
النصر
آخر الأخبار
"أرادَ " تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة والبالغة قيمته 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
اقتصاد
"أرادَ" تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة بقيمة 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
28 فبراير 2025
«شباب من أجل الاستدامة» تفوز بجائزة أبطال الطاقة لعام 2025
اقتصاد
«شباب من أجل الاستدامة» تفوز بجائزة أبطال الطاقة لعام 2025
اليوم 14:32
«طيران الإمارات» تُشغل طائرة بوينج 777 على رحلات الرياض
اقتصاد
«طيران الإمارات» تُشغل طائرة بوينج 777 على رحلات الرياض
اليوم 14:31
دوري «الأولى» يتوقف 20 يوماً في «أيام الفيفا»
الرياضة
دوري «الأولى» يتوقف 20 يوماً في «أيام الفيفا»
اليوم 14:30
«الأبيض» جاهز لتحدي إيران بحثاً عن «وصافة» التصفيات
الرياضة
«الأبيض» جاهز لتحدي إيران بحثاً عن «وصافة» التصفيات
اليوم 14:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©