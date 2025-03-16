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الرياضة

حارس ريال مدريد يطلب «الأحد الكبير» في «الليجا»!

حارس ريال مدريد يطلب «الأحد الكبير» في «الليجا»!
16 مارس 2025 10:44

 
مدريد (د ب أ)

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طالب تيبو كورتوا حارس ريال مدريد بتطبيق تجربة «الأحد الكبير» في «روزنامة» الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك بعد فوز فريقه خارج ملعبه أمام فياريال بنتيجة 2-1 ضمن الجولة 28 من المسابقة.
قال كورتوا في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي لناديه على شبكة الإنترنت «لم نبدأ اللقاء بشكل جيد، وهذا طبيعي لأنه لم نحصل على القسط الكافي من الراحة بعد خوض مباراة أتلتيكو مدريد الأربعاء الماضي في دوري أبطال أوروبا، والتي امتدت لركلات الترجيح».
وأضاف الحارس البلجيكي الدولي «نجحنا في قلب تأخرنا بهدف إلى فوز بهدفين، ودافعنا جيدا في الشوط الثاني، وحققنا فوزاً مهماً في ملعب صعب للغاية أمام منافس قوي، يحتل المركز الخامس في جدول الترتيب».
وقال «لا نبحث عن أعذار، ولكن كان من الممكن القول إننا تعادلنا أو خسرنا بسبب قلة الراحة، ولكن اختيار إقامة اللقاء في هذا التوقيت كان عدم احترام لنا وللاعبي ريال مدريد، لأنه كان من الوارد أن يتعرض أي منا للإصابة».
وأشار تيبو كورتوا «أتفهم أن رابطة الدوري الإسباني لا تريد إقامة مباريات الفرق الثلاثة الكبرى في اليوم نفسه، ولكن في بعض الأحيان يحدث ذلك في الدوري الإنجليزي الممتاز أو الدوري البلجيكي».
وواصل حارس ريال مدريد «كان بالإمكان لعب مباراتنا أمام فياريال يوم الأحد قبل مباراة أتلتيكو وبرشلونة، ولا أعتقد أن ذلك كان يسبب أي مشكلة».
وأتم كورتوا تصريحاته في هذا الشأن «بإمكاننا أن نطبق تجربة (الأحد الكبير) مثل ما يحدث في إنجلترا وبلجيكا، وستكون عوائدها مفيدة للغاية لعوائد البث التليفزيوني».

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