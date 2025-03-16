«صاعقة» تضرب ألكاراز في «إنديان ويلز»!



إنديان ويلز (رويترز)



تغلب البريطاني جاك دريبر على المرشح الأبرز كارلوس ألكاراز 6-1 وصفر-6 و6- 4، ليصعد إلى نهائي بطولة إنديان ويلز للتنس، ليحرم اللاعب الإسباني من فرصة نادرة لتحقيق لقبه الثالث على التوالي في البطولة المقامة بصحراء كاليفورنيا.

وسبق لدريبر التغلب على المصنف الثالث عالمياً في بطولة كوينز العام الماضي، وكانت لديه وصفة الفوز مرة أخرى، إذ اعتمد اللاعب الأعسر على ضرباته الأمامية المذهلة للوصول إلى أول نهائي له في بطولات الأساتذة من فئة الألف نقطة، حيث سيواجه الدنماركي هولجر رونه.

وقال دريبر، في تصريحات تلفزيونية: «كانت مباراة غريبة كما رأيتم، كارلوس خرج، كان متوتراً بعض الشيء وشعرت بذلك، أفضل اللاعبين في العالم يمكنهم قلب الأمور لمصلحتهم بسرعة كبيرة، كنت ضائعاً لمدة 25 دقيقة، ثم عدت في المجموعة الثالثة، كنت فخوراً حقاً بقدرتي على المنافسة وما قمت به، تمكنت في نهاية المطاف بطريقة ما من تجاوز خط النهاية».

ولم يخسر ألكاراز أي مجموعة في طريقه إلى قبل النهائي، لكنه منح دريبر فرصة كسر إرساله بخطأ مزدوج في الشوط الثاني، وعانى لاستعادة إيقاعه، ونجح المصنف 13 في كسر إرساله بضربة أمامية ناجحة في الشوط السادس.

لكن الأمور انقلبت تماماً في المجموعة الثانية بعدما ارتكب دريبر 15 خطأ سهلاً مقارنة بخطأين فقط في المجموعة الأولى، واستعاد ألكاراز قوته وأنقذ نقطة الكسر الوحيدة التي واجهها في الشوط الأول.

وقال دريبر «حدث لي في المجموعة الثانية ما حدث له في المجموعة الأولى، شعرت بالتعب، وانخفضت طاقتي».

وأنهى ألكاراز المجموعة بضربة خلفية رائعة، وبدا وكأنه سيفوز بالمجموعة الثالثة بفضل دعم الجماهير له.

لكن دريبر، الذي انسحب بسبب الإصابة في آخر لقاء بينهما في بطولة أستراليا المفتوحة هذا العام، كان مستعداً للقتال حتى النهاية هذه المرة، ولعب ضربة مثالية على خط الملعب تجاوزت ألكاراز، ليكسر إرسال الإسباني في الشوط الثالث.

ولعب دريبر ضربة خلفية لا ترد في الزاوية، ليتقدم بكسر آخر في الشوط السابع، وكان سعيداً بعدما أمن تقدمه، إذ كسر ألكاراز إرساله في الشوط التالي.

وأنهى البريطاني المباراة بإرسال لا يرد، ليوقف مسيرة انتصارات ألكاراز التي استمرت 16 مباراة في إنديان ويلز، ثم ضرب الكرة بقوة نحو المدرجات احتفالاً بالفوز.

وبهذا الفوز، يتقدم دريبر إلى أول عشرة مراكز في التصنيف للمرة الأولى في مسيرته، وقد يحتل المركز السابع إذا تمكن من الفوز باللقب اليوم الأحد.

ويواجه رونه الذي تغلب 7-5 و6-4 على الروسي دانييل ميدفيديف، لينهى سلسلة من سبع هزائم في مبارياته بالدور قبل النهائي، وفاز رونه على دريبر في المواجهة الوحيدة السابقة بينهما، والتي كانت في بطولة سينسيناتي العام الماضي.

ويتمتع اللاعب الدنمركي بخبرة أكبر، إذ سبق له خوض ثلاثة نهائيات في بطولات الأساتذة من فئة الألف نقطة، لكنه توقع مواجهة مثيرة في النهائي.

وقال رونه «اكتسب دريبر ثقة كبيرة لقد تحسن مستواه، إنه لاعب أعسر وإرساله رائع، أعتقد أنه كان يلعب الإرسال بشكل جيد في هذه البطولة، نعم ستكون مباراة حماسية».