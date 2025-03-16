«سالسبيري» يُتوج ببطولة خالد بن طناف الرمضانية



أبوظبي (الاتحاد)



احتل «سالسبيري» المركز الأول، في بطولة خالد بن طناف المنهالي الرمضانية التي اختتمت على الملاعب الفرعية بنادي بني ياس.

ونجح «سالسبيري» في حسم اللقب لمصلحته، بعد تفوقه على «فخر الفجيرة» 2-0 في المباراة النهائية، وجاء اللقاء حماسياً وشهد مستوى فنياً عالياً من الفريقين، إلا أن «سالسبيري» اقتنص الفوز بفضل أدائه الجماعي المتميز.

وفي مباراة تحديد المركز الثالث، فاز «صقور بني ياس» على «بينونة»، بعد لقاء قوي شهد إثارة حتى اللحظات الأخيرة.

وضمن نهائي كرة الطائرة على هامش بطولة كرة القدم فرض «ون مليون» هيمنته وتُوج باللقب على حساب «البرق» 2-0، ونال «الزعيم» المركز الثالث، على حساب «الأوائل».

وشهدت بطولة شد الحبل تنافساً شرساً بين الفرق المشاركة، وسط حضور جماهيري كبير، وأسفرت النتائج النهائية عن فوز «A25 GYM» بالمركز الأول، وتبعه «عاصفة الحزم»، و«الأبطال».

وأُسدل الستار على البطولة بتوزيع الجوائز على الفرق الفائزة في مختلف الألعاب، بالإضافة إلى تقديم هدايا وجوائز للجماهير التي كانت جزءاً أساسياً من نجاح الحدث.