جوارديولا: السباق إلى «أبطال أوروبا» يتواصل للنهاية



لندن (د ب أ)



قال الإسباني جوسيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، إن المنافسة على التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، تتواصل حتى نهاية منافسات الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وسقط مانشستر سيتي في فخ التعادل 2-2 مع ضيفه برايتون، ليهدر الفريق فرصة احتلال المركز الرابع، ويكتفي بالمركز الخامس برصيد 48 نقطة، بفارق نقطة خلف تشيلسي.

ولا يبدو أن المركز الخامس بمأمن بالنسبة لمانشستر سيتي، مع تفوقه بفارق نقطة واحدة فقط عن نيوكاسل وبرايتون، صاحبي المركزين السادس والسابع.

وقال جوارديولا في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي: «تبقى تسع مباريات حتى نهاية الموسم، ولدينا مواجهات صعبة، لكن أعتقد أن المنافسة على التأهل لدوري أبطال أوروبا تستمر حتى النهاية».

وأضاف: «كانت مباراة مشابهة تماماً لمواجهة نوتنجهام فورست، حسناً لم نخسر ولم يكن الهدف جيداً بما يكفي، لكن المنافسة ستكون متقاربة حتى النهاية».

وتابع مدرب سيتي: «المباراة القادمة ضد ليستر هنا ثم في أولد ترافورد، ولكن أولاً ضد بورنموث في كأس الاتحاد الإنجليزي».